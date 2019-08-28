Это интервью началось с обращения нашего читателя, проживающего в частном секторе Дмитровского городского округа. До мусорной реформы, рассказал он, отходы из поселка вывозили аккуратно. Люди платили деньги местному "консьержу" и проблем не знали. Теперь платят региональному оператору, а мусор вывозится кое-как. "Почему без реформы, было лучше, чем с ней?" - спрашивает читатель. Этот вопрос "РГ" переадресовала министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгению Хромушину.

Евгений Акимович, в самом деле: ведь не должно же быть так, чтобы реформа, призванная навести порядок в сфере обращения с коммунальными отходами, наоборот, порождала беспорядок. Что происходит?

Евгений Хромушин: Беспорядок был раньше, теперь мы его ликвидируем. На днях в Можайске поймали машину с мусором, попытавшуюся разгрузиться прямо на второстепенной дороге. Регулярно фиксируем такие разгрузки на Малом и Большом бетонных кольцах, Волоколамском и Новорижском шоссе… Это все отголоски того, как было "до реформы". Когда подрядчики собирали деньги с жителей, а куда они вывозили их мусор - никого не интересовало. В этом году и объекты вывоза отходов, и их транспортировку мы перевели на стопроцентный учет. Допуск на полигоны для разгрузки мусоровоза - только по электронным талонам, где указано, кто привез мусор, сколько и откуда. И некоторые подрядчики, как ни печально это осознавать, начали заниматься приписками. Берут за деньги "чужие" отходы и пытаются по талонам региональных операторов разместить их на полигонах. Или хотят получить от оператора деньги за работу, которую вообще не делали, - фактически осуществляют вывоз со ста контейнерных площадок, а в отчетах указывают 200. Это принципиально конфликтные ситуации, с которыми мы работаем. От самых хитроумных подрядчиков в течение первого полугодия избавились, но периодически подобные случаи еще возникают. Каждую разбираем в ручном режиме, анализируем, откуда берется мусор и есть ли приписки.

То есть если мусороперевозчик говорит жителям, что нерегулярно опустошает контейнерную площадку, потому что оператор ему не платит, это значит, что за ним числятся приписки?

Евгений Хромушин: Да. Но могу сказать, что с июня по подтвержденному объему вывоза задолженностей перед возчиками у операторов нет. Есть висящие неподтвержденные объемы прошлых месяцев.

Евгений Хромушин о мусоре знает все: и где образуются стихийные свалки, и почему. Фото: Александр Корольков/ РГ

А жителям-то что делать в таких ситуациях? Пока оператор разбирается с возчиками, а вы с оператором, они вынуждены любоваться на переполненные помойки.

Евгений Хромушин: Жителям нужно заявлять о таких случаях, самый быстрый способ - направить обращение на портал "Добродел". С региональными операторами есть договоренность: все жалобы с "Добродела" по нарушению графика вывоза отходов решаются ими в течение суток.

Как вписались в новые правила вывоза мусора дачники?

Евгений Хромушин: Не без сложностей. За вывоз отходов дачников платит юридическое лицо - садоводческое товарищество. В платеж включен сезонный понижающий коэффициент - многие же живут на дачах только летом. И поэтому каждый член СНТ ежемесячно платит за вывоз мусора не более 70 рублей. Но вот в том же Дмитровском округе, с которого мы начали разговор, дачных товариществ больше, чем в половине регионов Центрального федерального округа. И есть среди них такие, в которых дачники живут круглый год. И все равно платят по 70 рублей. Мы предлагаем таким СНТ заключать договоры на вывоз мусора по фактическому потреблению. Председатели товариществ не идут на этот шаг. В результате что происходит? Возникает колоссальная разница между фактической оплатой дачников и тем, сколько мусора они образуют. А значит, региональные операторы здесь работают в минус, вывозя мусора больше, чем оплачивается.

И вторая проблема. Как правило, у тех, кто живет в частном секторе два раза в год - осенью и весной, образуется крупногабаритный мусор. Люди открывают-закрывают дачный сезон, что-то достраивают, ремонтируют, наводят порядок в доме и на участке, образуют порубочные остатки от деревьев, избавляются от ненужного. Вывоз крупногабаритного мусора не включен в тарифы ни для СНТ, ни для ИЖС, чтобы не увеличивать плату граждан. Мы посчитали так: дважды в год граждане смогут за отдельную плату заказать спецконтейнер и вывести весь крупногабаритный мусор сразу со всего поселка или дачного товарищества. Так вот, сегодня так поступают единицы. А остальные нанимают нелегальных возчиков, готовых забрать мусор за копейки, или сами вывозят его на обочины или контейнерные площадки многоквартирных домов. И снова региональные операторы работают в минус, вывозя эти дополнительные неоплаченные объемы мусора.

Мы строим новую отрасль, которой раньше не было. Для того чтобы она начала работать без сбоев, просто нужно время

Здесь какое решение?

Евгений Хромушин: Только ручная настройка системы. Вести диалог с председателями СНТ, пытаться убеждать их и наказывать рублем, если мусор этого товарищества образовал стихийную свалку.

Ну а в целом как вы оцениваете работу именно с дачным мусором? Справились?

Евгений Хромушин: Дачный сезон еще не закончился. Не скажу, что мы сумели дойти с каждым председателем СНТ до конкретной договоренности. Но самый пик жалоб на мусор, считаю, прошел. В мае, когда начали съезжаться дачники, мы регистрировали 9,5 тысячи жалоб еженедельно. Сейчас - 1,3 тысячи. Как видим, проблема решается.

А вот мне показалось, что в этом году стихийных свалок в Подмосковье стало больше, особенно в укромных местах - на съездах с дорог в отдаленных муниципалитетах.

Евгений Хромушин: По данным Госадмтехнадзора, в этом году за несанкционированный сброс мусора было выписано 380 штрафов на общую сумму 16,6 миллиона рублей. В прошлом году таких случаев было в два раза больше. И вряд ли за оставшиеся четыре месяца мы побьем рекорд прошлогодней статистики. То есть фактически свалок стало меньше. Другое дело, что мы видим такую историю: в частном секторе - в СНТ и ИЖС - действуют устойчивые группы, предлагающие нелегальные услуги по вывозу мусора ниже установленных в области тарифов. Дороги у нас в отличие от полигонов не охраняются, поэтому нелегальные перевозчики везут мусор, например, на Дмитровское шоссе к деревне Дубки или к южному въезду в Истру… По нескольку машин приезжают. Это будет продолжаться до тех пор, пока находятся недобросовестные собственники, оплачивающие незаконный вывоз мусора, всегда найдутся и деятели, которые будут сбрасывать этот мусор на обочину дороги.

Но если известно, куда везут, почему там их не встречает полиция?

Евгений Хромушин: Работают и полиция, и экологический надзор, и прокуратуру мы попросили подключиться. Но за каждым поворотом по наряду полиции не поставишь. Успеваем поймать нарушителей на месте - заводим административное дело за нанесение ущерба окружающей среде. А чтобы это дело стало уголовным, заявление в полицию должен подавать и региональный оператор, которому действиями нелегальных перевозчиков нанесен серьезный материальный ущерб, так как именно регоператор должен убрать эту стихийную свалку, вывезти мусор сверх своих лимитов.

Какая-то безрадостная картина получается…

Евгений Хромушин: Реалистичная, но ничего страшного я в этом не вижу, мы строим новую отрасль, которой раньше не было. Для того чтобы она начала работать без сбоев, просто нужно время. Сейчас дачники вернутся на зимние квартиры, появится время перегруппироваться и завершить ручную работу с подрядчиками для бесперебойного функционирования системы в следующем сезоне.

А совсем уйти от ручного регулирования сможете?

Евгений Хромушин: Ручная настройка любого процесса - самая эффективная. Но, как только у нас появится запас по мощностям приема отходов, система самоорганизуется. Думаю, тогда и незаконные схемы постепенно сойдут на нет. Потому что будет возможность предоставить лимит любому обратившемуся - сейчас все лимиты и полигонов, и объектов переработки по закону отданы региональным операторам, больше к работе в этой сфере никто не допущен. Кроме того, когда мы построим достаточное количество современных сортировочных комплексов, наладится цикл работы площадок для перегрузки, и необходимость в ручном регулировании также отпадет.

Когда это будет?

Евгений Хромушин: После того как откроются комплексы переработки отходов. Сейчас их работает три - в Серебряных Прудах, Рошале и Зарайске. В этом году планируем запустить еще пять - в Кашире, Сергиевом Посаде, Коломне, Егорьевске и Солнечногорске. Начнут работать они - уже операторам станет значительно проще. А в следующем году откроются еще четыре комплекса в Волоколамске, Ногинске, Можайске и Дмитрове - и подмосковная система сортировки отходов заработает в полную силу.

Москва со следующего года декларирует переход на раздельный сбор мусора. Пойдут по пути, который область уже прошла: два контейнера, в один собираются пластик, стекло, бумага, металл, в другой - все остальное. Перерабатываемый мусор, который легко конвертировать в деньги, москвичи будут возить в область или оставлять у себя?

Евгений Хромушин: У Москвы будет свой региональный оператор, отвечающий за создание инфраструктуры для раздельного сбора мусора. И все, что собрано раздельно, - его прерогатива. Мы готовы принимать только баки с несортированными отходами. При нормально работающей сортировке легко сможем выделить таких отходов 20 процентов вторсырья, и этого достаточно для экономического баланса наших перерабатывающих мощностей. Главное, чтобы к нам не возили хвосты, которые пригодны только к захоронению.

Тем временем

За сентябрь жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Новшество будет касаться только графы "Обращение с твердыми коммунальными отходами".

"Люди должны понимать, как производятся начисления за отходы", - объясняет Евгений Хромушин необходимость нововведений. Внизу платежного документа появится расшифровка того, как произведен расчет за вывоз мусора в каждом конкретном случае, исходя из тарифа, установленного для регионального оператора в каждом кластере. Всего их, напомним, в Подмосковье семь, и в каждом - свой тариф. У жителей ранее возникали вопросы, почему в платежках тарифы разные. Обновленная платежка должна эти вопросы снять.