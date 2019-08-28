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28.08.2019 18:34
Проект: В регионах

Глава Воронежа вошел в совет при президенте РФ

Вадим Кстенин включен в состав совета по развитию местного самоуправления во главе с президентом России Владимиром Путиным.

Этот орган создан для совершенствования государственной политики на муниципальном уровне. Он готовит предложения для федеральных органов власти, обеспечивает их взаимодействие с чиновниками на местах, рассматривает проекты нормативно-правовых актов, которые затрагивают актуальные для муниципалитетов вопросы.

Состав членов совета был утвержден президентским указом от 19 августа 2019 года № 391.

Фото: Администрация Воронежа
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Наряду с Владимиром Путиным, туда вошел председатель правительства страны Дмитрий Медведев, его заместители, министры, председатели профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, руководитель и представители администрации президента.

В региональную часть совета включены высшие должностные лица исполнительной и законодательной властей ряда субъектов РФ. В муниципальную - руководители органов местного самоуправления: главы городов и городских округов, муниципальных районов и сельских поселений. В их числе - мэр Воронежа Вадим Кстенин.

- Уверен, работы предстоит много: совет при президенте России - очень важный институт для городов, это прямая возможность донести до федеральной власти проблемы муниципалитетов и проработать варианты их решения, - отметил Кстенин. - В составе совета по развитию местного самоуправления не так много мэров крупных городов. Для меня честь представлять Воронеж. Это также хорошая возможность инициировать изменения в действующее законодательство, чтобы придать новый импульс развитию муниципалитетов.

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