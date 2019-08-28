В столице заканчиваются реконструкция и благоустройство парковых территорий. По данным комплекса городского хозяйства столицы, 160 парков и озелененных территорий, в которых в этом году шел ремонт, готовы будут до конца года.

Полностью завершить работы в восьми крупных парках коммунальщики обещают до конца месяца. Как же теперь выглядят эти еще недавно заброшенные и заросшие бурьяном пустыри? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспонденты "РГ" решили прогуляться по адресам будущих парков.

Три десятка качелей

В парк на юго-востоке столицы, примыкающий к дворцу Н. А. Дурасова, теперь можно ехать не только осмотреть музейный комплекс, но и просто погулять с детьми или порыбачить. Для малышни тут появились новые детские площадки на любой вкус и возраст - с качелями-каруселями и различными лазалками и веревочными городками. На одной из площадок, недалеко от усадьбы, мы встретили даже усовершенствованную уличную игру в "классики": круглое поле с цифрами из искусственной травы, а сверху над ними - оранжевая арка, в которую вмонтирован светодиодный прожектор. На какую цифру падает свет - на ту и нужно прыгать. Механизм включается специальной кнопкой. "Там еще и музыка работает, но сейчас все выключено, освещение доделывают, - комментирует бабушка семилетней Оксаны. - Мы живем рядом, на Тихой улице, 4, и эта площадка новая, здесь раньше палатка с едой стояла. А теперь в парке шесть детских площадок на выбор". Еще одна точка притяжения молодежи - новые качели, похожие на гигантскую ротонду. Одновременно качаться на них могут 28 человек, причем не мешая друг другу.

На лежаках в парке района Люблино в теплый солнечный день уже есть отдыхающие. Фото: Александр Корольков

На берегу Люблинского пруда оборудованы комфортные места для рыбаков. Причалы со скамьями и лежаками, только закидывай удочку! Не то что раньше, когда надо было обустраиваться прямо на траве возле воды. А поймать здесь можно и карася, и леща, и даже судака, говорят любители рыбной ловли.

Видовые площадки и песни

В пойме реки Яузы, когда кому-то хотелось пожарить шашлык, пробираться к полянке приходилось через бурелом поваленных деревьев. Сейчас же это место напоминает старый английский парк: по вычищенному лесу проложены красные гравийные дорожки. А рядом с улицей Заповедная, 5, на четырех холмах сделали смотровые площадки, соединенные между собой единой деревянной экологической тропой. С самой высокой 10-метровой площадки, сделанной в виде большого восьмиугольника, открывается вид не только на красивый изгиб Яузы и Чермянки, но и на весь обновленный парк. Три остальные площадки расположены ниже по экотропе. В другой части парка расположена жемчужина района - Певческое поле, или концертный зал с амфитеатром под открытым небом. Как рассказала "РГ" зампредседателя общественного совета "Парк Яуза" Татьяна Грибова, жители очень боялись, что при благоустройстве эту достопримечательность уберут, но, напротив, после ремонта Певческое поле стало еще краше. От него теперь появился спуск к воде - террасами, так что теперь, чтобы попасть туда, не нужно делать круги по всей территории.

С другой стороны парка через Полярную улицу рядом с Покровской церковью появилась детская площадка площадью 900 кв. м из дерева в виде огромной песочницы, в центре которой посадят деревья.

Прогулка над водой

В Зеленограде совсем скоро откроется обновленная достопримечательность - Парк им. 40-летия Победы с зоной отдыха у Большого городского пруда, дендропарком, двумя детскими площадками и новой аллеей с подогревом. Чтобы не портить природу и одновременно укрепить береговую линию, деревянные набережные вдоль Большого городского пруда сделали над водой, вбив для этого в грунт сваи. А чтобы гулять можно было и по вечерам, в поручни набережных вмонтировали светодиодную подсветку. Как рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы, на главной аллее, спускающейся к воде, оборудовали подогрев, чтобы зимой здесь не скапливался лед.

10 км велодорог

Для любителей велопрогулок уже почти готова новая 10-километровая велодорожка. Проходит она через левый берег Москвы-реки по объединенной территории парка 850-летия Москвы и набережной района Капотни, благоустраиваемого по городской программе "Мой район". О велосипеде голова может не болеть - сеть Московского велопроката предлагает взять байк на улице Поречная или в парке 850-летия Москвы. Да и сама прогулка будет приятной. Ведь на месте некогда заброшенного склона появилась курортная набережная с дизайнерским оформлением газонов, чередованием спортивных площадок и мест для отдыха. Можно будет поиграть в пинг-понг или в волейбол. Почти готов прогулочный променад, доделывают 10 смотровых площадок со спуском к воде. Особенностью их станет дизайнерская подсветка. Идет монтаж самой большой - четырехуровневой - детской площадки, для каждого возраста оборудуют свой ярус.

В Капотне на готовых участках 10-километровой велодорожки ездят не только байки, но и детские коляски. Фото: Александр Корольков

Кстати

Посадите дерево

К началу сентября завершатся и работы в парке "Дружба", где сейчас доделывают детскую площадку в виде пандуса. А Детский Черкизовский парк пополнился уже кластером для экстремальных видов спорта. Работы по озеленению территорий в Ивановском проезде и в проезде Соломенной Сторожки тоже скоро завершатся.

А вот в парке "Дубки" ремонт продлится до конца года, здесь сделают освещение, обновят дорожки, а по осени деревья будут высаживать сами жители - это было одно из их условий. В парке "Филатов луг" в ТиНАО из-за долгих согласований работы завершатся лишь в начале будущего года, зато здесь вместо природного бурьяна будет цивильный парк с детскими и спортивными площадками.