Пять громких премьер Международного авиационно-космического салона

МАКС-2019 богат на мировые премьеры. Посетители увидят многое из того, чем живет и чем сильна не только сегодня, но и на перспективу мировая конструкторская мысль.

МС-21

Гвоздь программы, мировая премьера. Новейший российский пассажирский самолет впервые представляется российской и мировой публике. Выставлены три опытных образца, которые "обкатываются" в летных испытаниях. Один из них участвует в демонстрационных полетах.

Семейство самолетов МС-21 включает две модели, спроектированные с высокой степенью унификации: МС-21-200 рассчитан на перевозку от 130 до 176 пассажиров, а МС-21-300 - от 160 до 211. Среди основных конкурентов - Boeing 737NG, Airbus А320, Bombardier СS300, китайский Comac C919, а также Boeing 737 MAX 8.

Основные технические характеристики всех этих машин очень похожи. Но зато у МС-21 есть важное преимущество - благодаря более широкому фюзеляжу он имеет гораздо большую вместимость: 211 пассажиров в версии МС-21-300. Для сравнения: у A320neo этот показатель - 180 пассажиров, у Boeing 737 MAX 8 - 189, а у Bombardier CS300 - всего лишь 135.

При проектировании МС-21 внедрен "ориентированный на клиента" подход: вовлечение потенциальных заказчиков в процесс разработки самолета с самых ранних стадий. Так, авиакомпании смогут подбирать оптимальное для них соотношение "ширина подушки кресла/ширина прохода". Для пассажиров увеличено личное пространство, в том числе для сидящих у окна.

Иллюминаторы очень большие. В салоне никакой тесноты. Широкий проход позволяет свободно расходиться двум пассажирам и, что очень важно, более качественно обслуживать инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

CR929

Российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Впервые представлен полноразмерный макет кабины и салона. Напомним: всего три страны в мире создавали широкофюзеляжные пассажирские лайнеры - США, Франция и СССР. По программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.

Начало летных испытаний по программе CR929 планируется к 2023-2025 гг. Первые поставки самолета в авиакомпании - к 2025-2027 годам. Будет создано семейство самолетов в трех конфигурациях: базовая, укороченная и удлиненная. Базовая конфигурация - CR929-600 будет вмещать 280 пассажиров и летать на 12 000 км. Удлиненная конфигурация - CR929-700 рассчитана на 320 пассажиров. Укороченная версия - на 250. По словам экспертов, на авиасалоне можно ожидать получения от потенциальных заказчиков твердых требований к новому самолету.

А350-900

Новейшая разработка Airbus. Самолет принимает участие в демонстрационных полетах. А350-900 отличает карбоновая ливрея, которая символизирует передовые технологии по использованию композитных материалов в конструкции лайнера.

A350 - первый самолет Airbus, в котором фюзеляж и крыло в основном изготовлены из углепластика. Он может перевозить от 250 до 350 пассажиров в типовой трехклассной конфигурации. Максимальная вместимость - 440-550 пассажиров. В зависимости от модификации.

E195-E2

Это дебют самолета в России. Как утверждают создатели машины, у нее самый тихий салон и самый низкий уровень выбросов среди узкофюзеляжных самолетов. "Этот самолет меняет правила игры в своем классе, а MAKС-2019 предоставляет нам блестящую возможность продемонстрировать все его преимущества нашим клиентам в России и ближнем зарубежье", - говорит Мартин Холмс, вице-президент Embraer Commercial Aviation по Европе, России и Центральной Азии.

В зависимости от конфигурации E195-E2 вмещает от 120 до 146 пассажиров. Он - самый вместительный из трех лайнеров семейства E-Jets E2. Максимальная дальность полета при полной пассажирской загрузке - 4815 км. Авиакомпании могут выбрать конфигурацию салона от 120 кресел в двухклассовой компоновке до 146 кресел в одноклассовой.

СДС

ЦАГИ показывает масштабную модель сверхзвукового делового самолета. Его крейсерская скорость должна превысить скорость звука в 1,6-1,8 раза, дальность полета - 7500-8000 км. Громкость звукового удара может составлять 65-70 децибел, что соответствует шуму мегаполиса.

Макет демонстрирует концептуальный облик сверхзвуковика. Оригинальную компоновку крыла с большой V-образностью и переменной толщиной корпуса по длине фюзеляжа. Силовая установка с воздухозаборниками расположена на верхней поверхности в хвостовой части воздушного судна. Такая оптимизированная конфигурация обеспечит низкий уровень звукового удара и шума на местности и высокую топливную эффективность.