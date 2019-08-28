Первого сентября в Подмосковье за парты сядут 907 тысяч школьников, из них 104 тысячи первоклашек - не намного меньше, чем в Москве. "В этом году у нас рекордный прирост учеников - 47 тысяч", - отметил губернатор Андрей Воробьев, открывая областной педагогический форум.

Он традиционно проходит в последние дни августа и задает тон всему учебному году. А начинается всегда с приятного - с оглашения ста лучших школ Подмосковья. Они определяются совокупностью показателей, учитывающих и количество олимпиадников, и баллы, полученные на ЕГЭ, и методики преподавания, и квалификацию учителей, и материально-техническую базу учебного заведения. Все вошедшие в ТОП-100 школы получают губернаторские гранты: тем, кто попал в первую десятку рейтинга, положено по миллиону рублей, остальным - по 500 тысяч. Потратить эти деньги можно на все, что принесет пользу образовательному процессу - будь то обучающие пособия, интерактивные новинки, ремонт классов или повышение квалификации педагогов.

Четвертый год подряд рейтинг лучших школ Подмосковья возглавляет физтех-лицей имени П.Л. Капицы в Долгопрудном. Второе место у Одинцовской областной гимназии имени Е.М. Примакова, третье снова досталось Долгопрудному - физико-математическому лицею № 5. В первой десятке лучших также Дмитровская гимназия "Логос", лицей № 6 имени Г.Н. Флерова в Дубне, гимназия № 12 в Долгопрудном, гимназия "Дмитров", научно-инженерный лицей в Королеве, Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского и Одинцовская лингвистическая гимназия. Лучше всего в рейтинге представлен Долгопрудный - его учебные заведения упоминаются пять раз, причем преимущественно в первой половине списка.

В этом году рекордный прирост школьников - 47 тысяч

По итогам прошлого учебного года Подмосковье по качеству образования вышла на второе место в стране. "Это было бы невозможно, если бы каждый из учителей не работал над собой и не создавал условия для наших детей", - резюмировал губернатор. Он напомнил, что к 1 сентября в Подмосковье откроется 12 новых школ, до конца года - еще 12, а через два года, к сентябрю 2021-го, школ в регионе станет еще на 50 больше.