Фестиваль "НАШИ в городе" пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября

Столица готовится к своему дню рождения, который она отпразднует в этом году 7 и 8 сентября. Одним из самых ярких мероприятий будет фестиваль "НАШИ в городе".

Посвященный 872-летию столицы, он соберет москвичей и гостей города в центре - на проспекте Академика Сахарова. Музыкальный марафон, который стартует тут, не ограничится одним днем и станет поистине масштабным событием культурной жизни города. В субботу и в воскресенье - с 13:00 до самого вечера - зрителей ожидает, обещает "Наше Радио", почти 20 часов музыки.

С главными хитами тут выступят участники фестиваля "Нашествие". Весь лайнап и расписание фестиваля - на официальном сайте Nashe.ru. Вход - свободный.