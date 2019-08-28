На МАКСе показали новый скафандр и предложили полетать в невесомости

На МАКСе впервые представлен новый спасательный скафандр для экипажа перспективного пилотируемого космического корабля. Предприятие-разработчик - знаменитое НПП "Звезда", где создавались "звездные одежды" еще для первых космонавтов. А сегодня здесь делаются скафандры, аналогов которым, без преувеличения, в мире нет. Не случайно даже американцы, усовершенствуя свою спецовку для работы в открытом космосе, пошли по схеме российских конструкторов: со входом в скафандр через дверь сзади.

Скафандр "Сокол-М", который показывает "Звезда", придет на замену "Соколам-КВ2" - в них уже много лет наши космонавты летают на орбиту и обратно.

Корреспондентам "РГ" повезло: пока мы рассматривали скафандр и так и эдак, подошел летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин. Напомню: его полет на станцию "Мир" стал одним из самых сложных в истории космонавтики. Сразу несколько нештатных ситуаций, включая пожар! Поэтому кто-кто, а уж он-то знает цену надежности всего и вся в космосе.

Новый скафандр, если вдруг аварийная ситуация, разгерметизация, должен гарантированно обеспечить выживание космонавта при выведении на окололунную или околоземную орбиту и последующем возвращении на Землю.

- "Сокол-М" представляет собой двухслойную оболочку с мягким шлемом, мягкой обувью и съемными перчатками, - рассказал Александр Лазуткин. - Внешняя оболочка - силовая, выполнена из лавсана и воспринимает усилия, действующие на оболочку при создании в скафандре избыточного давления. Внутренняя - герметичная, из прочной полиуретановой пленки.

У "новичка" вообще много преимуществ. Скажем, в прежних "Соколах" есть так называемый "аппендикс-распах": космонавт туда залезает, надевает штанины и т.д. На это может уходить до 3-5 минут. У нового скафандра никакого "аппендикса". Космонавт надевает скафандр и застегивает гермомолнию. Это принципиальное отличие: такая космическая форма проще, долговечнее. И "быстрее". Кстати, отличие от нынешних одноразовых "Соколов КВ-2", которые шьются для каждого космонавта персонально, новый делается универсальным, то есть многоразовым. У него большой диапазон регулировок - для космонавтов самой разной комплекции.

Скафандры "Орлан" нового поколения можно будет использовать для пилотируемых полетов на Луну, в также для работы на лунной поверхности

А конструкторы уже думают об усовершенствовании скафандров и для работы в открытом космосе. Это притом, что нынешние "Орланы-МКС" и космонавты, и специалисты справедливо называют "умными". Они оснащены климат-контролем - автоматической системой терморегулирования. Ничего подобного на Западе нет. Скафандры, у которых жесткая кираса и мягкие оболочки для рук и ног, рассчитаны на 20 и больше выходов в открытый космос.

Тем не менее разработчики идут дальше. Скажем, они намерены увеличить размеры "входа" в скафандр: чтобы не было ограничений по росту и весу для космонавтов-"гренадеров". Или, допустим, уже давно вынашивается идея делать для космонавтов индивидуальные перчатки, точно подогнанные. Для этого планируется использовать трехмерное сканирование рук.

Как говорят специалисты, скафандр "Орлан" следующего поколения можно будет использовать и для пилотируемых полетов на Луну. А точнее - для работы на ее поверхности.

Надо сказать, что на любом авиасалоне все, что связано с космосом, вызывает огромный интерес. На космической экспозиции МАКС-2019 не протолкнуться. Предприятия отрасли представляют свои самые передовые разработки: образцы космических аппаратов и ракет-носителей, проекты в области дистанционного зондирования Земли, уникальные изделия микроэлектроники, элементы конструкций и инновационные материалы.

Но, безусловно, все ждали увидеть обещанную главную космическую изюминку - ракетный двигатель РД-171МВ. В классе жидкостных ракетных двигателей он самый мощный в мире. Пока никто из конкурентов не создал даже близкий по параметрам. При весе 10 тонн - тяга 800 тонн!

- Долететь на нем можно хоть куда, - рассказывал "РГ" гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. - Двигатель РД-171МВ разработан для новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") и в перспективе для сверхтяжелого носителя. Надо понимать: реализация миссии на Луну, к дальним планетам сопряжена с необходимостью выведения серьезных грузов на орбиту. Естественно, мощность двигателя, его энергетические параметры тут определяющие.

Увы: "царь-двигатель", что называется, в натуре мы не увидели. Жалко. Ведь "домашний" авиасалон, как подчеркивают эксперты, это прежде всего большая технологическая площадка, смотр всего передового, чем сильна отечественная конструкторская мысль. НПО "Энергомаш" показывает всю линейку жидкостных ракетных двигателей. В экспозиции также РД-191 для ракет "Ангара", модели двигателей РД-180 и РД-181, которые устанавливаются на первые ступени американских "Атласов" и "Антаресов". Представлена последняя модификация двигателя РД-276 для грузовиков "Протон".

РКК "Энергия" показывает посетителям спускаемый аппарат корабля "Союз-ТМА-13", масштабные модели МКС и транспортного корабля "Союз". Здесь же модели "пилотника" нового поколения, ракеты-носителя "Союз-5" и ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Безусловно, массу эмоций вызывает у посетителей виртуальная "прогулка" в открытом космосе с помощью специального ЗD-симулятора. Надеваешь специальный шлем - и ты уже "работаешь" на внешней поверхности космической станции. Признаюсь, погружение настолько реалистичное, что подскакивает пульс. Развлекаловка? Отнюдь. Как рассказывают разработчики системы, такой тренажер может стать неплохим учителем при тренировках космонавтов на Земле. Причем модули могут быть самые разные.

Еще одна серьезная новинка - макет космического транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой. Ее впервые показывают общественности на стенде конструкторского бюро "Арсенал". Ядерный буксир предназначен для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на планетах. Проект создания ядерного транспортного модуля мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. В июне этого года стало известно, что технический комплекс для подготовки спутников с ядерным буксиром планируется построить на космодроме Восточный и ввести в эксплуатацию к 2030 году.

"Российские космические системы" показывают новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, а также современные возможности "цифрового производства". Посмотреть есть что - 250 самых различных экспонатов.

- То, что мы демонстрируем, - полностью цифровая модель производства, в которой не остается места ошибке человека, - говорит заместитель гендиректора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров. - Это совершенно новый этап развития отечественной высокотехнологичной промышленности. В нем цифровой мир и физическое изделие сосуществуют параллельно на всех этапах создания и эксплуатации техники.

Впервые

В этом году участие в МАКСе впервые принимает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. На статической стоянке - Ил-76МДК, на борту которого космонавты тренируются в условиях невесомости, а также специализированный L-39 - для отработки действий при стыковках космических кораблей в ручном режиме. Но главное, чего не было еще никогда: посетители авиасалона смогут на себе испытать невесомость! Из желающих собрали три команды. В каждой по 14 человек. Кстати, чтобы попасть в команду, надо было пройти определенные процедуры: предоставить медицинскую справку, пройти предполетный и врачебный осмотр.

Длительность полета - 1 час 20 минут. Самолет летит по синусоиде, а эффект невесомости возникает на "горке", когда пилот убирает тягу двигателей и машина продолжает полет по инерции - сначала вверх, а затем начинает пикирование. Почувствовать себя в космосе можно лишь 30 секунд. Но поистине незабываемых. По словам специалистов, большинство любителей экстрима нормально переносят до десяти режимов короткой невесомости.