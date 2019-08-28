На выборах в Мосгордуму началось досрочное голосование

Выборы депутатов в столичный парламент вышли на финишную прямую. "Сегодня, то есть 28 августа, в городе началось досрочное голосование", - сообщил корреспонденту "РГ" председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, принять участие в нем могут все москвичи, которым не безразлично, как дальше будет развиваться Москва, кто будет представлять их интересы в законодательном собрании города, но по уважительным причинам не сможет прийти на избирательный участок. К уважительным причинам относятся отпуск, командировка, отъезд для выполнения государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие, по которым 8 сентября человека в столице не будет. Для того чтобы проголосовать заранее, нужно обратиться в свою территориальную избирательную комиссию и проголосовать там. Сделать это можно в рабочие дни по вечерам - все ТИКи работают в будни не менее 4 часов после 16.00 - и в выходные дни. Завершается досрочное голосование в канун дня голосования.

Впрочем, впервые часть москвичей, которых в это время не будет в городе, смогут все-таки принять участие в выборах Мосгордумы. В трех столичных округах - № 1, 10 и 30 в этом году пройдет эксперимент по дистанционному голосованию. Благодаря ему жители районов Зеленограда - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково, Северо-Восточного округа - Лианозово, Бибирево и Северного районов, а также Южного округа - Чертаново Центральное и Чертаново Южное, смогут проголосовать дистанционно. И совсем не важно, где они в этот момент будут находиться - в Хабаровске или на Черноморском побережье. Им нужно лишь не позднее 4 сентября подать заявление для включения в реестр избирателей дистанционного электронного голосования через личный кабинет на сайте мэра Москвы mos.ru (в нем должны быть указаны ФИО, дата рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве).. "Именно за цифровыми участками - будущее, так как человеку дается дополнительная возможность реализовать свое конституционное право на участие в выборах", - считает глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Судя по ходу испытаний, интерес к новой системе огромный. Если обычно на выборы в Мосгордуму явка составляет в пределах 20 процентов избирателей, то в последней проверке работы электронного голосования участвовали 51,3 процента горожан, имеющих на это право.

Чтобы проголосовать через интернет, нужно подать заявление не позднее 4 сентября

Цифровизация избирательного процесса впервые в этом году дает новые возможности и жителям других регионов нашей страны, которые в день голосования окажутся в Москве. Напомню, система "Мобильный избиратель" была опробована в столице на выборах президента в 2018 году. В итоге тогда в голосовании приняли участие на 400 тысяч человек больше, чем на предыдущих выборах. Но тогда приехавшие в Москву голосовали за кандидатов на пост главы государства. А сейчас, даже будучи в отъезде, они смогут принять участие в своих домашних выборах - в 16 регионах - губернаторов и в четырех - депутатов Госдумы. Для этого по инициативе ЦИК в Москве сейчас создано 30 цифровых участков. Выбрав наиболее удобный для себя (полный список - на сайте Мосгоризбиркома), гость столицы должен подать заявление на дистанционное голосование через федеральный портал госуслуг. Сделать это нужно до 4 сентября. А 8 сентября ему останется лишь прийти на выбранный участок.