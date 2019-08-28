Немецкие компании готовы участвовать в проекте ВСМ Москва - Петербург

Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, следует из подписанного меморандума о сотрудничестве между ОАО "Российские железные дороги" и "Немецкой инициативой по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России".

Документ подписан в рамках форума "PRO//Движение.ЭКСПО" в Щербинке. Стороны выражают согласие развивать всестороннее сотрудничество в области проектирования и консультирования, производства и поставки оборудования, инвестирования и финансирования при реализации ВСМ Москва - Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба РЖД.

Технологии будут локализованы на территории России, оборудование будут поставлять совместные предприятия, расположенные в стране. Это касается как строительства подвижного состава, так и производства необходимых для него компонентов.

Международный железнодорожный салон "PRO//Движение.Экспо" проходит с 28 по 31 августа 2019 года в городе Щербинка на территории Экспериментального железнодорожного кольца АО "ВНИИЖТ".

Салон является уникальной международной коммуникационной площадкой для встречи представителей крупнейших компаний, экспертов и специалистов в области железнодорожного транспорта, а также демонстрации и продвижения современных технологий.