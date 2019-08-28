Незаконные сливы отходов в ливневую канализацию отравили жизнь обитателям частного сектора в Воронеже. По улице Песчаной проходит открытый коллектор, куда помимо дождевых стоков начали попадать жидкие отходы с резким запахом. Люди два месяца не могут выяснить, кто в этом виноват.

По словам Аркадия Салищева, раньше близкое соседство с ливневкой не доставляло им проблем. Фото: ОНФ в Воронежской области

Громким словом "коллектор" в данном случае именуется неглубокая канава длиной около 300 метров. Ее ложе не забетонировано, ливневые стоки текут вдоль улицы (от участка N 187 до дома N 207) прямо по земле. Далее ручей пересекает автомобильную дорогу и уходит в закрытый канализационный коллектор под новеньким жилым комплексом "Скандинавия". После сильных дожей на асфальте образуется внушительная лужа.

Такое устройство "ливневки" не беспокоило местных жителей, пока от нее не начало распространяться зловоние.

- В мае по траншее потекла мутноватая субстанция, - рассказал житель дома N 187 Аркадий Салищев. - Сброс жидких отходов происходит по пять-шесть раз в день. Объем оценить сложно, но около четырех-пяти кубометров за раз, пожалуй, выливают. В жаркую погоду невозможно открыть окна. Эта жидкость плохо испаряется, она превратила водосток в вонючее болото.

Салищев пытался самостоятельно очистить коллектор, проходящий вдоль его земельного участка, в результате ладони мужчины покрылись сыпью. Жители улицы Песчаной опасаются, что нечистоты токсичны и могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

По словам жителей Песчаной, им предложили самостоятельно искать нарушителей

Из управы Советского района воронежцев направили в городское управление экологии. Оттуда - послали в водоканал, чьи сотрудники в июле выехали на место и зафиксировали тот факт, что в ливневую канализацию кем-то сбрасываются жидкие отходы. Но ситуация от этого не изменилась, по словам жителей, им лишь предложили самостоятельно искать правонарушителей, отметили в региональном штабе Народного фронта.

Активисты ОНФ проверили коллектор в августе. Пенная жидкость по канаве по-прежнему течет, кислый запах ощутим и на соседних улицах. В департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области и мэрию города направлены обращения с просьбой провести на улице Песчаной проверку и взять пробы для лабораторного анализа. Это позволит установить состав отходов, чтобы "вычислить" нарушителя.

Тем временем

Речку Серебрянку в Семилукском районе - на территории природного заказника "Землянский" - завалили строительным мусором, чтобы отвести воду в нелегальный пруд. Тревогу забили жители Кондрашовки, когда на окраине села появилась просека. Подойдя к месту вырубки, люди обнаружили на левом "рукаве" речки импровизированную дамбу, от которой протянута пластиковая труба. По ней вода попадает в поросшую деревьями низину. Трава на берегу выкошена, торчат рогатины для удочек.