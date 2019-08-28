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28.08.2019 19:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пена с душком

В Воронеже жители частного сектора страдают от резкого запаха
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 191(7949)
Незаконные сливы отходов в ливневую канализацию отравили жизнь обитателям частного сектора в Воронеже. По улице Песчаной проходит открытый коллектор, куда помимо дождевых стоков начали попадать жидкие отходы с резким запахом. Люди два месяца не могут выяснить, кто в этом виноват.
Фото: ОНФ в Воронежской области По словам Аркадия Салищева, раньше близкое соседство с ливневкой не доставляло им проблем. Фото: ОНФ в Воронежской области
По словам Аркадия Салищева, раньше близкое соседство с ливневкой не доставляло им проблем. Фото: ОНФ в Воронежской области

Громким словом "коллектор" в данном случае именуется неглубокая канава длиной около 300 метров. Ее ложе не забетонировано, ливневые стоки текут вдоль улицы (от участка N 187 до дома N 207) прямо по земле. Далее ручей пересекает автомобильную дорогу и уходит в закрытый канализационный коллектор под новеньким жилым комплексом "Скандинавия". После сильных дожей на асфальте образуется внушительная лужа.

Такое устройство "ливневки" не беспокоило местных жителей, пока от нее не начало распространяться зловоние.

Фото: iStock
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- В мае по траншее потекла мутноватая субстанция, - рассказал житель дома N 187 Аркадий Салищев. - Сброс жидких отходов происходит по пять-шесть раз в день. Объем оценить сложно, но около четырех-пяти кубометров за раз, пожалуй, выливают. В жаркую погоду невозможно открыть окна. Эта жидкость плохо испаряется, она превратила водосток в вонючее болото.

Салищев пытался самостоятельно очистить коллектор, проходящий вдоль его земельного участка, в результате ладони мужчины покрылись сыпью. Жители улицы Песчаной опасаются, что нечистоты токсичны и могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

По словам жителей Песчаной, им предложили самостоятельно искать нарушителей

Из управы Советского района воронежцев направили в городское управление экологии. Оттуда - послали в водоканал, чьи сотрудники в июле выехали на место и зафиксировали тот факт, что в ливневую канализацию кем-то сбрасываются жидкие отходы. Но ситуация от этого не изменилась, по словам жителей, им лишь предложили самостоятельно искать правонарушителей, отметили в региональном штабе Народного фронта.

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Активисты ОНФ проверили коллектор в августе. Пенная жидкость по канаве по-прежнему течет, кислый запах ощутим и на соседних улицах. В департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области и мэрию города направлены обращения с просьбой провести на улице Песчаной проверку и взять пробы для лабораторного анализа. Это позволит установить состав отходов, чтобы "вычислить" нарушителя.

Тем временем

Речку Серебрянку в Семилукском районе - на территории природного заказника "Землянский" - завалили строительным мусором, чтобы отвести воду в нелегальный пруд. Тревогу забили жители Кондрашовки, когда на окраине села появилась просека. Подойдя к месту вырубки, люди обнаружили на левом "рукаве" речки импровизированную дамбу, от которой протянута пластиковая труба. По ней вода попадает в поросшую деревьями низину. Трава на берегу выкошена, торчат рогатины для удочек.

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