Олег Меньшиков вернулся в театр после выписки из больницы

Олег Меньшиков вернулся к работе - ранее сообщалось, что художественного руководителя столичного театра имени Ермоловой экстренно увезли в больницу. О состоянии известного артиста рассказали в дирекции учреждения.

- Олег Евгеньевич приступил к работе, - приводит слова представителя театра имени Ермоловой РИА Новости. Собеседник агентства также заверил, что с Меньшиковым "все давно нормально".

Несколько дней назад сообщалось, что артист был госпитализирован и попал в реанимацию якобы после употребления алкоголя. В театре эту информацию тут же опровергли, пояснив, что Олег Меньшиков находится на плановом обследовании, до которого у него "никак не доходили руки".

Напомним, за здоровье актера и режиссера поклонники уже переживали несколько лет назад - в 2013 году накануне гастролей в Ростове-на-Дону Олег Меньшиков пережил гипертонический криз, спектакль "Игроки" тогда отменили.