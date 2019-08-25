В театре прокомментировали обстоятельства госпитализации Меньшикова

В Московском драматическом театре имени Ермоловой прокомментировали обстоятельства госпитализации своего художественного руководителя, актера и режиссера Олега Меньшикова.

Как уточнил представитель театра ТАСС, артист действительно находится в госпитале - на плановом обследовании.

"Олег Евгеньевич проходит плановое обследование, ни о какой реанимации речи не идет", - сообщил собеседник агентства. Пообещав, что к началу нового сезона, стартующего 9 сентября, худрук вернется в строй.

Напомним. Вчера поздно вечером появилась информация, что 58-летний актер был доставлен в реанимацию. Сообщалось, что Меньшикову стало плохо после употребления алкоголя. Чему виной ряд обстоятельств.

В частности, m24 передает, что Меньшикова подкосили похороны актрисы Александры Новиковой, организацией которых занимался худрук.

"Они очень дружили. Это очень тяжело для него, такая беда", - рассказали в театре.

Олег Меньшиков - один из самых известных и любимых отечественных актеров своего поколения, Народный артист России, трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации. Театр имени Ермоловой возглавил в 2012-м.

Знаменит по фильмам "Покровские ворота", "Родня", "Мой любимый клоун", "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Притяжение", "Легенда №17", серии "Гоголь".