Новости

Жена рассказала о состоянии лежащего в реанимации Мамонова 16:59
Пять человек погибли и 21 пострадал на концерте рэпера Soolking 16:49
В США обстреляли ставшего "прорывом года" рэпера Tee Grizzley 15:56
Песня Лады Дэнс "Девочка-ночь" стала причиной судебного разбирательства 15:30
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом 15:16

Актрису Александру Назарову похоронили рядом с Сергеем Юрским

Драматический театр
    24.08.2019, 16:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Народную артистку России Александру Назарову, скончавшуюся на восьмидесятом году жизни 20 августа из-за проблем с легкими, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя театра имени Ермоловой, где служила актриса.

"Свое упокоение она нашла на Троекуровском кладбище, рядом с могилой писателя Войновича, артиста Юрского и других деятелей культуры", - сказали в театре.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. В кино - с 1961 года, с роли Нади в драме Райзмана "А если это любовь?", с Андреем Мироновым.

Всего на счету актрисы порядка ста фильмов и сериалов - "Экипаж" Митты, "Любовь с привилегиями", "Граница: Таежный роман", "Бригада", "Глухарь", "Моя прекрасная няня".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов 14:57
Умер актер и режиссер Карло Делле Пьяне 14:46
Умер актер Виталий Логвиновский 23.08.2019
56-летний Тарантино впервые станет отцом 23.08.2019
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер и режиссер Михаил Ведышев 23.08.2019
Никита Михалков перенес несколько операций общей длительностью 39 часов 23.08.2019
Представитель Заворотнюк прокомментировал слухи о раке 23.08.2019
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер Заслуженный артист России Виктор Власов 22.08.2019
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой 22.08.2019
Названа причина смерти актрисы из "Бригады" Александры Назаровой 21.08.2019
⧣ СССР
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Режиссер Марк Захаров пошел на поправку 22.08.2019
Вышел трейлер ремейка советской комедии с Раневской "Подкидыш" 22.08.2019