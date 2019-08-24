Актрису Александру Назарову похоронили рядом с Сергеем Юрским

Народную артистку России Александру Назарову, скончавшуюся на восьмидесятом году жизни 20 августа из-за проблем с легкими, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя театра имени Ермоловой, где служила актриса.

"Свое упокоение она нашла на Троекуровском кладбище, рядом с могилой писателя Войновича, артиста Юрского и других деятелей культуры", - сказали в театре.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. В кино - с 1961 года, с роли Нади в драме Райзмана "А если это любовь?", с Андреем Мироновым.

Всего на счету актрисы порядка ста фильмов и сериалов - "Экипаж" Митты, "Любовь с привилегиями", "Граница: Таежный роман", "Бригада", "Глухарь", "Моя прекрасная няня".