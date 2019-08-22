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Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой

Новости
    22.08.2019, 19:44
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

С Народной артисткой России Александрой Назаровой, скончавшейся 20 августа в возрасте 79 лет, простятся 24 августа в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, где служила актриса.

Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище, сообщил представитель театра.

"Прощание с Народной артисткой России Александрой Назаровой состоится в субботу, 24 августа, на Новой сцене театра им. Ермоловой с 11:00 до 13:00. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище", - приводит ТАСС слова представителя драматического театра.

Назарова умерла в одной из столичных клиник, где находилась с июля в связи с заболеванием лёгких.

Известна ролями в картине "Экипаж" 1979 года, сериалах "Бригада" и "Глухарь", а также рядом других ярких появлений на больших и малых экранах.

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