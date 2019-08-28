Пенсионерка из Подмосковья развела в своей квартире более 600 крыс

Более 600 крыс развела в обычной двухкомнатной хрущевке душевнобольная пенсионерка из подмосковного Пушкина. Сейчас ее забрали на лечение в психиатрическую больницу, а судьбой грызунов озадачились зоозащитники.

Соседи пенсионерки давно жаловались на невыносимый запах, идущий из ее квартиры. И причина этого запаха была очевидна - с улицы было заметно, что по подоконникам нехорошей квартиры гуляют полчища крыс. Но женщина никого к себе не впускала. И только когда она попала в больницу, а в квартире случилась коммунальная авария и залило соседей снизу, дверь вскрыли сотрудники полиции, на которых ринулись полчища голодных крыс. Грызуны к тому времени были не кормлены несколько дней и, как оказалось, сгрызли в квартире все полы и принялись за мебель. Соседи предлагали их потравить, но на помощь животным пришли волонтеры.

Они отлавливают крыс, оказывают им необходимую медицинскую помощь и пристраивают в добрые руки. В настоящий момент из квартиры вывезены 400 особей, внутри остаются еще порядка 200.