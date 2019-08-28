Под Курском самолет приземлился на поле из-за ЧП

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Курской области, зацепив крону дерева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

ЧП у поселка Селекционный Льговского района Курской области произошло около 13.24 по московском времени. Самолет Ан-2, задействованный в проведении сельскохозяйственных работ, совершил экстренную посадку.

- Пилот зацепил крону дерева и совершил жесткую посадку в поле подсолнечника, - говорится в сообщении.

Как уточнил источник, ЧП произошло во время обработки полей. Самолетом управлял пилот 1966 года рождения. Он в результате жесткой посадки не пострадал, госпитализации не потребовалось, разлива топлива нет.

Как уточняет ТАСС, пилот проводил работы по десикации. Это обезвоживание тканей растений химическими препаратами, которое производится облегчения машинной уборки урожая.