В среду центральный главк полицейского ведомства объявил об удачной операции - поимке большой и хорошо организованной группе мошенников. Полицейская операция была по-настоящему масштабной. В ней были задействованы сотрудники МВД из нескольких регионов страны.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего задержаны 15 человек. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Эта статья рассказывает о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Полтора десятка человек, которых поймали полицейские, действовали в столичном регионе - Москве и Подмосковье. А также в Волгограде. Схема обмана людей была незамысловата, но исключительно эффективная. Жулики размещали в интернете бесплатные объявления о продаже запчастей для автомобилей. Недорого. Но исключительно по предоплате 50-100 процентов. Для пущей солидности мошенники организовали колл-центр. Размещался он в съемной квартире. Вот там и принимали звонки будущих покупателей. После того как потенциальные покупатели "оформляли" заказ и перечисляли деньги на указанный обманщиками счет, "продавцы" переставали выходить на связь.

В МВД пояснили, что в результате крупномасштабной операции, которая проводилась сразу в нескольких местах - в Москве, Московской области, Волгограде и Саратове, - удалось задержать 14 участников группы и предполагаемого организатора.

Никаких подробностей операции пока в полиции не сообщают, как и не называют ни одной фамилии - организатора и его помощников. Сыщики только сказали, что по местам проживания задержанных и в колл-центрах при обысках изъяты банковские карты, бухгалтерская документация и техника. Сейчас, как подчеркнули в полицейском ведомстве, все задержанные заключены под стражу. Точную сумму ущерба полицейские не разглашают. Очень похоже, что она еще неизвестна. Также неизвестно, сколько граждан мошенники смогли обмануть.

Операция проводилась сразу в нескольких городах - в Москве, Московской области и Волгограде

В последнее время полиция стала весьма оперативно отслеживать и успешно ловить таких обманщиков в Сети. Но надо подчеркнуть, что при всех успехах правоохранителей меньше обманов при покупке по интернету не становится.

Сейчас такую своеобразную пальму первенства держит продажа товаров даже не по предоплате, а наложенным платежом. В этом случае показывают красивую картинку нужного товара и сообщают, что отправят его покупателю наложенным платежом. Почему-то у граждан создается впечатление, что они сначала увидят товар, и только если он соответствует заказу, заплатят. Но мошенники пользуются незнанием гражданами закона. По нему получатель сначала платит всю сумму, и лишь потом ему передается товар. Если в упаковке совсем не то, что заказали, почта назад посылку не берет, так как обманщики ставят обратный адрес номер почтового ящика.