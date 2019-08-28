Путин поддержал идею создать музей Гранина

Новости

79-летний актер Эммануил Виторган вновь стал отцом 15:30
В Германии обрадовались освобождению Вышинского 15:25
Диетолог раскрыл опасность сосисок и колбасы для детей 15:22
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек 15:13
По городам Боспорского царства запустят новый автобусный тур 15:06
СК проверит данные об издевательстве над инвалидом в Орловской области 15:05
Вышел финальный трейлер российского постапокалипсис-боевика "Аванпост" 15:03
Врачи рассказали о неожиданной пользе красного вина 15:03
На Дону задержаны подозреваемые в использовании рабского труда 14:55
Проблемы со здоровьем у Месси не подтвердились 14:47
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11 14:45
Педиатр рассказал о правилах подготовки первоклассников к школе 14:43
В Боснии и Герцеговине погибли два сапера 14:33
Собянин открыл шестнадцатый московский технопарк 14:27
В Башкирии в ДТП погибли двое детей 14:26
В Кремле не выдвигают условия для саммита "нормандской четверки" 14:25
На строящуюся в Татарстане автомагистраль приземлились сразу 14 самолетов 14:22
Беларусь и Турция переходят к промышленной кооперации 14:20
Пенсионерка из Подмосковья развела в своей квартире более 600 крыс 14:14
Стали известны подробности пожара на нижегородском заводе 14:13
В Приморье найдены 3000-летние артефакты неизвестного народа 14:12
Макей сообщил о здоровье пострадавшего в Турции белорусского дипломата 14:08
Диетологи рассказали об опасности блогов, пропагандирующих ЗОЖ 13:53
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit 13:52
Задержан телефонный террорист, "заминировавший" аэропорт Платов 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
28.08.2019 15:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поддержал идею создать музей Гранина

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин одобрил идею курских властей увековечить память писателя Даниила Гранина, проверил подготовку к празднованию тысячелетия Курска и ход нацпроектов в области. Об этом шла речь на встрече с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Роман Владимирович, освоились уже?" - спросил глава государства. "Освоился, Владимир Владимирович", - ответил собеседник. Прошло 10 месяцев и Старовойт решил доложить о развитии региона за первое полугодие. В целом все стабильно, по многим показателям есть рост - инвестиций, например, почти на 35 процентов больше в этом году. "Неплохой рост показывают наши аграрии, сельское хозяйство. Мы в этом году по зерновым приблизимся к урожаю в 5 млн тонн зерновых, уже 4,5 собрано", - отчитался он.

Фото: Пресс-служба ЗВО
В центре Курска установят ядерную ракету

"А в прошлом году было сколько?" - поинтересовался Владимир Путин. "В прошлом году было на 300 тысяч тонн меньше", - сообщил докладчик, похвалив погоду, технологии и поблагодарив за господдержку. Хорошим подспорьем для развития регионов он назвал майский указ и нацпроекты, в первую очередь, "самый существенный, ощутимый, чувствительный - это проект "Здравоохранение". В частности, в этом году будет полностью обновлен парк автомобилей скорой помощи. Наибольшее внимание, как и говорил президент, будет уделено первичному звену - на это нацелена разрабатываемая в регионе стратегия развития здравоохранения, которую планируют утвердить до конца года. "Жилье врачам нужно давать", - заметил Путин. "Туда, безусловно, войдет жилье", - заверил собеседник.

В этом году в Железногорске заработает новая школа. Но все равно школ недостаточно, и помимо нацпроекта, в регионе работают и над возможностью государственно-частного партнерства, изучают лучшие практики, "коробочные решения" банков, чтобы ускорить строительство. Старовойт также сообщил, что скоро будет введена в эксплуатацию третья очередь областного онкологического центра. "Это будет крупнейший в России и на сегодняшний день один из по самому современному слову техники оборудованных онкоцентров - 95 тысяч кв м общая площадь", - пояснил он.

Доложил врио главы региона и по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "В этом году более 51 км 31 улицы основных магистралей города Курска будут отремонтированы, - сообщил он. - 75 процентов объемов работ уже выполнены, остались работы по обустройству, нанесению разметки. Я уверен, что до конца октября мы полностью эти работы выполним".

Знаменитый писатель Даниил Гранин родился в Курской области, в Рыльске, а этот год по указу президента посвящен увековечению памяти Гранина. "Мы совместно с Российским книжным союзом, с РПЦ определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка", - рассказал Старовойт.

Фото: Российское военно-историческое общество.
В Петербурге выбрали лучший проект памятника писателю Даниилу Гранину

"Это очень хорошее начинание - и для курской земли, и вообще для всей России, - оценил Путин. - Даниил Александрович - у меня с ним были очень добрые отношения - очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это хорошая идея".

Курск - один из старейших городов России, через 12 лет будет отмечать тысячелетие. Глава государства спросил, началась ли подготовка, на что Старовойт ответил, что да. Сегодня исторический центр города, "курский детинец", занимает Курский электроаппаратный завод, и удалось договориться с владельцем, что они перебазируют мощности на новую площадку, освободив историческую территорию под реновацию. "Что там планируете?" - поинтересовался Путин. "Так называемый братский корпус уже передается епархии, - ответил собеседник. - На территории находятся две жемчужины Русской православной церкви - это Знаменский собор иконы Божьей матери, Воскресенский храм, который усилиями благотворительных фондов сейчас приводится в порядок". В здании бывшей мужской гимназии, где сейчас цеха, появится галерея художника Дейнеки, краеведческий музей, который сейчас в упадке. "Территория постепенно расширилась у нас до прилегающих территорий, и сегодня это более 30 гектаров", - сообщил врио главы региона. Проводится международный конкурс на разработку архитектурной концепции реновации исторического центра Курска.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Национальные проекты 2019-2024
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев надеется на "системные сдвиги" в подходах Киева к России
Названы самые богатые российские семьи
Раскрыты объемы "секретной" российской экономики
Невозможное - возможно: плоский штопор Су-57 сняли на видео
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019