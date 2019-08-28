Самый холодный день недели пришел в Москву

До -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в московском регионе. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Холодный атмосферный фронт с берегов Финляндии принес в столицу облачность и похолодание. По данным метеорологов, осадки в регионе маловероятны, а вот облаков будет много, что не позволит в дневные часы хорошо прогреться столичному воздуху.

- Днем в среду в столице выше +17 температура не поднимется. А в ночь на четверг, напротив, из-за ясного неба воздух остынет до +2...+4, а по области (преимущественно на востоке в районе Черусти) возможны заморозки до -2, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Атмосферное давление около нормы, ветер 9-12 м/с.

Кстати, самым теплым день 28 августа был в 1938 году, когда потеплело до +35,1 градуса. А в 1973 году было +2,6 градуса.