Меньше десяти дней осталось до выборов в Мосгордуму. Много лет они проходили в Москве, как и в других мегаполисах мира, очень спокойно, порой почти незаметно. В этом же году вокруг выдвижения кандидатов в депутаты столичного парламента страсти горят чуть не с первых дней. Но не перегорят ли? Собираются ли москвичи голосовать 8 сентября? Этот вопрос "РГ" адресовала Михаилу Швыдкому, спецпредставителю президента по международному культурному сотрудничеству, экс-министру культуры, художественному руководителю Московского театра мюзикла, научному руководителю факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. Ломоносова.

Михаил Швыдкой: Местные выборы - очень важное дело. Я считаю, что если не ходишь на них, а в городе что-то не так, жалуйся на себя. Фото: Фото из архива Михаила Швыдкого

Михаил Ефимович, вы пойдете голосовать 8 сентября?

Михаил Швыдкой: Пойду. Я всегда хожу на выборы.

И на местные? По статистике, на них ходит обычно не более 20% москвичей…

Михаил Швыдкой: Я считаю, что местные муниципальные выборы чрезвычайно важны хотя бы потому, что мы живем в конкретном городе, в конкретной среде, ходим по конкретным улицам. И понятно, что лампочки в наших подъездах вкручивает не президент, а местная власть. Именно она в первую очередь влияет на среду нашего обитания. А потому местные выборы - очень важное дело. И если не ходишь на них, а потом кажется, что в городе что-то не так, то надо жаловаться в первую очередь на себя.

Нынешние выборы в Мосгордуму проходят на ощутимой протестной волне. Вы как к этому относитесь?

Михаил Швыдкой: То, что люди хотят честных и прозрачных выборов - это естественно, и относиться к этому нужно с пониманием. Как и к тому, что в обществе не может быть единообразия, единомыслия, единодушия. Люди думают по-разному. Поэтому и существуют разные политические партии и в то же время существуют люди, которые не вступают ни в какие партии. Жизнь многообразна и взгляды людей многообразны. Это нормально. Мне кажется, что многие протестуют не против действующей власти, а выходят на разного рода митинги и манифестации, чтобы просто жизнь была лучше.

Кроме того, сменились поколения. Появились люди, которые никогда не жили при Советском Союзе, у них свои взгляды на мир. И то, что появились различные движения - это тоже нормальный ход вещей. Этого не надо бояться. Жизнь так устроена. Как говорится, если ты в 16 лет не был революционером, в 30 никогда не станешь начальником пожарной команды. Другой вопрос, как недавно напомнил гарант конституции Владимир Владимирович Путин, все движения должны проходить в рамках действующего законодательства. Если же не нравится это законодательство, то его надо менять. И это тоже нормально - законы ветшают, не всегда поспевают за реальностью. Правила дорожного движения - и те время от времени меняются. Но все это, повторяю, должно происходить в рамках закона. И очень важно, чтобы происходящее в городе бессмысленно не накаляло ситуацию и не превращало выборы в противостояние одной части народа другой части. Это плохая история. Я не хотел бы, чтобы эти выборы разделили москвичей по принципу: где ты был 7 ноября или 25 октября 1917 года.

Мы живем в одном городе. У нас общие интересы, и в этом смысле надо уважительно относиться к позиции друг друга.

Вы знаете, за кого будете голосовать 8 сентября?

Михаил Швыдкой: Голосую я не за партию, а за конкретных людей, в зависимости от того, насколько они отражают интересы того района, от которого выдвигаются. Обычно знакомлюсь со своими кандидатами за неделю до выборов - чтобы не растерять, так сказать, чувства остроты конкуренции.

Что бы вы пожелали тем кандидатам, которых изберут депутатами 8 сентября?

Михаил Швыдкой: Самое важное и самое сложное для представителей местной власти - это не растерять контакта с избирателем. Вот этого я и желаю им.