Систему электронного голосования в Москве тестируют в четвертый раз

Хранителями ключей станут трое председателей участковых избирательных комиссий, где будет проходить электронное голосование, а также глава ЦИК Элла Памфилова, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Такое распределение позволит обеспечить контроль и со стороны представителей избирательной системы, и со стороны общественных организаций.
Напомним, проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября онлайн смогут жители трех избирательных округов столицы. Это округ № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Зарегистрированные в этих округах избиратели могут подать заявку на портале мэрии mos.ru и 8 сентября им не придется идти на участки - голос можно будет оставить на сайте.
Поскольку эксперимент с электронным голосованием в Москве проводится впервые, особое внимание уделено надежности системы - ведь если ее взломать, то теоретически можно повлиять на итоги волеизъявления. Поэтому сегодня проводится уже четвертое тестирование системы - первые три показали ее устойчивость, взломать защиту у хакеров не получилось, но они все же нашли в ней уязвимости. Именно поэтому два миллиона рублей, предназначенных в качестве награды за взлом, все же обрели своих обладателей. Один миллион отправили во Францию криптографу Пьеррику Годри, который указал на уязвимость системы, а второй передадут технической группе, студенческому объединению и еще двум компаниям, работавшим над тестированием системы. Дополнительный, третий миллион получит тот, кто сможет произвести взлом 28 августа или 8 сентября.
В пробном голосовании принимают участие жители всех трех округов. Только выбирают они не депутатов, а отвечают на вопрос, что стоит развивать в их районе в первую очередь: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения. Зарегистрировались для участия в голосовании почти 5 тысяч человек. Непосредственно на выборах 8 сентября ожидается около 7 тысяч зарегистрировавшихся, что составит 1,4% от общего числа избирателей трех округов. "Система работает стабильно и позволяет наблюдателям и членам УИКов следить за процессом голосования, а после и за подсчетом голосов", - подчеркнул руководитель электронного штаба Илья Массух.
Подать заявление для участия в электронном голосовании москвичи могут до 4 сентября. Заявку нужно оставить в личном кабинете на портале мэрии. Личный кабинет при этом должен быть заполнен, то есть помимо ФИО там необходимо указать дату рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве. Кроме того, для участия в онлайн-выборах учетная запись должна быть подтверждена - сделать это можно в любом центре "Мои документы", придя туда с паспортом и СНИЛС.
При этом сегодня в столице стартовали досрочные выборы. Проголосовать вплоть до 7 сентября на них смогут те, кто непосредственно в день голосования не придет на избирательный участок из-за отпуска, работы, болезни или по другой уважительной причине. Обращаться для досрочного голосования нужно в территориальную избирательную комиссию (ТИК) района, где вы зарегистрированы.