Систему электронного голосования в Москве тестируют в четвертый раз

Ключ шифрования системы электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября будет разделен на семь частей, каждую из которых получит определенный человек. Только соединив все элементы ключа вместе, можно будет начать подсчет голосов. Об этом сегодня объявили во время четвертого тестирования системы электронного голосования.

Хранителями ключей станут трое председателей участковых избирательных комиссий, где будет проходить электронное голосование, а также глава ЦИК Элла Памфилова, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Такое распределение позволит обеспечить контроль и со стороны представителей избирательной системы, и со стороны общественных организаций.

Напомним, проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября онлайн смогут жители трех избирательных округов столицы. Это округ № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Зарегистрированные в этих округах избиратели могут подать заявку на портале мэрии mos.ru и 8 сентября им не придется идти на участки - голос можно будет оставить на сайте.

Поскольку эксперимент с электронным голосованием в Москве проводится впервые, особое внимание уделено надежности системы - ведь если ее взломать, то теоретически можно повлиять на итоги волеизъявления. Поэтому сегодня проводится уже четвертое тестирование системы - первые три показали ее устойчивость, взломать защиту у хакеров не получилось, но они все же нашли в ней уязвимости. Именно поэтому два миллиона рублей, предназначенных в качестве награды за взлом, все же обрели своих обладателей. Один миллион отправили во Францию криптографу Пьеррику Годри, который указал на уязвимость системы, а второй передадут технической группе, студенческому объединению и еще двум компаниям, работавшим над тестированием системы. Дополнительный, третий миллион получит тот, кто сможет произвести взлом 28 августа или 8 сентября.

В пробном голосовании принимают участие жители всех трех округов. Только выбирают они не депутатов, а отвечают на вопрос, что стоит развивать в их районе в первую очередь: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения. Зарегистрировались для участия в голосовании почти 5 тысяч человек. Непосредственно на выборах 8 сентября ожидается около 7 тысяч зарегистрировавшихся, что составит 1,4% от общего числа избирателей трех округов. "Система работает стабильно и позволяет наблюдателям и членам УИКов следить за процессом голосования, а после и за подсчетом голосов", - подчеркнул руководитель электронного штаба Илья Массух.

Подать заявление для участия в электронном голосовании москвичи могут до 4 сентября. Заявку нужно оставить в личном кабинете на портале мэрии. Личный кабинет при этом должен быть заполнен, то есть помимо ФИО там необходимо указать дату рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве. Кроме того, для участия в онлайн-выборах учетная запись должна быть подтверждена - сделать это можно в любом центре "Мои документы", придя туда с паспортом и СНИЛС.

При этом сегодня в столице стартовали досрочные выборы. Проголосовать вплоть до 7 сентября на них смогут те, кто непосредственно в день голосования не придет на избирательный участок из-за отпуска, работы, болезни или по другой уважительной причине. Обращаться для досрочного голосования нужно в территориальную избирательную комиссию (ТИК) района, где вы зарегистрированы.