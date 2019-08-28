Собянин открыл шестнадцатый московский технопарк

В Российском технологическом университете МИРЭА 28 августа открылся детский технопарк - уже шестнадцатый в Москве. До конца года в городе планируют создать еще три.

Обучение в новом технопарке для старшеклассников будет бесплатным. Здесь можно освоить несколько направлений: IT, радиоэлектронику, биомедицинские и химические технологии. В лабораториях установлены тренажеры виртуальной реальности, 3D-принтеры, лабораторные шкафы, микроскопы и другая техника. На создание технопарка город выделил грант в размере 84,5 млн рублей. "На этой площадке созданы все условия для реализации самых интересных проектов, которые школьники будут разрабатывать вместе со специалистами", - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, приехавший в Российский технологический университет.

По его словам, в столице сейчас работают еще 15 детских технопарков. В них занимаются около ста тысяч ребят. Успешно защищенные проекты могут дать выпускникам до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ, подчеркнул Собянин.

До конца года, как ожидается, в Москве создадут еще три технопарка для детей: при РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГТУ им. Н.Э. Баумана и РГСУ.