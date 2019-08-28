Хамовнический районный суд столицы на пять лет отправил в колонию общего режима Юрия Ефимова - бывшего высокопоставленного сотрудника департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России.

Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки по части 6 статьи 290 УК РФ. По приговору суда он также лишен права работать на различных государственных должностях в течение трех лет после окончания срока лишения свободы.

Представитель суда Ираклий Сохадзе сообщил, что подсудимый был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поэтому процесс проходил в закрытом режиме. Известно, что Ефимова задержали в 2018 году при получении взятки за согласование цен контракта на создание системы контроля за обеспечением химической и биологической безопасности. В ходе предварительного следствия он признал свою вину в получении взятки от совладельца ООО "НПП "Адвент" Николая Спасского. А также активно сотрудничал со следователями, что позволило рассмотреть его дело в таком порядке, при котором не проводится судебное расследование, а по приговору обвиняемому грозит не более двух третей максимального срока наказания, предусмотренного законом.

Сначала сотрудники ФСБ задержали Спасского. Он сообщил, что Ефимов потребовал от НПП "Адвент" откат в размере двух миллионов рублей. Правдивость утверждений предпринимателя представители спецслужбы решили проверить на деле.

Ради оперативного эксперимента господину Спасскому изменили меру пресечения со стражи на домашний арест. Бизнесмен под надзором оперативников отправился из Санкт-Петербурга в Москву, где встретился с Ефимовым. О встрече он договорился заранее по телефону. Встреча произошла в одном из столичных ресторанов, расположенных на Комсомольском проспекте. Вот тогда фигурант дела и был задержан оперативниками с поличным. Деньги, которые передал гость, были помечены специальным составом, который проявился в специальных лучах. На купюрах ясно проступило слово "взятка". Тут уж отпираться задержанному было бесполезно.