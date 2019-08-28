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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Операция в ресторане

Вип-чиновник получил срок за взятку
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Хамовнический районный суд столицы на пять лет отправил в колонию общего режима Юрия Ефимова - бывшего высокопоставленного сотрудника департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России.

Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки по части 6 статьи 290 УК РФ. По приговору суда он также лишен права работать на различных государственных должностях в течение трех лет после окончания срока лишения свободы.

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Представитель суда Ираклий Сохадзе сообщил, что подсудимый был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поэтому процесс проходил в закрытом режиме. Известно, что Ефимова задержали в 2018 году при получении взятки за согласование цен контракта на создание системы контроля за обеспечением химической и биологической безопасности. В ходе предварительного следствия он признал свою вину в получении взятки от совладельца ООО "НПП "Адвент" Николая Спасского. А также активно сотрудничал со следователями, что позволило рассмотреть его дело в таком порядке, при котором не проводится судебное расследование, а по приговору обвиняемому грозит не более двух третей максимального срока наказания, предусмотренного законом.

Сначала сотрудники ФСБ задержали Спасского. Он сообщил, что Ефимов потребовал от НПП "Адвент" откат в размере двух миллионов рублей. Правдивость утверждений предпринимателя представители спецслужбы решили проверить на деле.

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Ради оперативного эксперимента господину Спасскому изменили меру пресечения со стражи на домашний арест. Бизнесмен под надзором оперативников отправился из Санкт-Петербурга в Москву, где встретился с Ефимовым. О встрече он договорился заранее по телефону. Встреча произошла в одном из столичных ресторанов, расположенных на Комсомольском проспекте. Вот тогда фигурант дела и был задержан оперативниками с поличным. Деньги, которые передал гость, были помечены специальным составом, который проявился в специальных лучах. На купюрах ясно проступило слово "взятка". Тут уж отпираться задержанному было бесполезно.

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