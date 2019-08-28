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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чайкина боязнь

В аэропорту Жуковский устанавливают новые отпугиватели птиц
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 192(7950)
Орнитологическая служба аэропорта Жуковский будет обновлена гораздо раньше планируемых сроков. Затраты на приобретение новейшего оборудования с оператором аэродрома - Летно-исследовательским институтом имени Громова разделит его эксплуатант - компания "Рампорт Аэро".

"Для ускорения работ мы приняли решение максимально поддержать начатую ЛИИ модернизацию. Мы - коммерческая структура и можем действовать свободнее в вопросах осуществления закупочных процедур", - отметил первый заместитель гендиректора "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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По его словам, комплексные работы по улучшению орнитологической службы аэропорта Жуковский уже идут и будут завершены буквально в ближайшие дни. По всему периметру аэродрома создается дополнительный контур биоакустических установок, монтируются пропановые пушки и другие технические новинки, которые позволят не допускать на летное поле стаи птиц.

Напомним, вопрос о модернизации и дооснащении орнитологической службы был поднят после того, как пассажирский самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в кукурузном поле Раменского округа Подмосковья из-за столкновения со стаей чаек. Проверки, проведенные после инцидента, показали, что в непосредственной близости от аэродрома есть крупные гнездования птиц.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Жуковский Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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