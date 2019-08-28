Сто неиспользуемых объектов федеральной, областной и муниципальной собственности обнаружила ревизия имущества, проведенная в Подмосковье. Их адреса и другие параметры выложены в общий доступ региональной геоинформационной системы. Как отметил министр имущественных отношений области Владислав Коган - в помощь тем, кому для реализации каких-либо проектов нужны готовые объекты недвижимости.

Среди этих объектов есть административные здания, гаражи, мастерские, прачечные, объекты незавершенного строительства, оранжерея и даже склад-ледник. Очень много зданий и помещений, связанных с медициной, - амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, отделения и целые лечебные корпуса, когда-то входившие в состав учреждений здравоохранения, которые впоследствии претерпели реорганизацию.

Владислав Коган рассказал "РГ", как будут использоваться подобные объекты. "К примеру, в заброшенном здании контрольно-пропускного пункта в бывшем военном городке Солнечногорска может появиться мини-пекарня, объект торговли или общественного питания", - отметил министр. А в Балашихе в трех высвободившихся от учреждений здравоохранения помещениях на первых этажах многоквартирных домов будут организованы детские сады.

Здания из реестра будут предоставляться через торги и без каких-то особых льгот. Но спрос на них будет, уверены власти. Во-первых, все помещения без сюрпризов - с кадастровым номером и без долгов, а во-вторых, в муниципалитетах с плотной застройкой очень непросто найти просторное готовое здание не на задворках.

Список предлагаемого к использованию имущества можно найти здесь: https://rgis.mosreg.ru.