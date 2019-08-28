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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Солнце на стенах

В Подмосковье появился крупнейший в мире музей граффити под открытым небом
Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Константин Семенец
Российская газета - Неделя № 191(7949)
Затеянный в подмосковном Одинцове фестиваль граффити Urban Morphogenesis начался с курьеза. На фасадах домов, отданных под роспись художникам из разных стран, появились четко прорисованные квадраты с крестиками и ноликами внутри. Местные жители решили, что это и есть готовое граффити, и пошли жаловаться - не хотим, мол, жить в крестиках-ноликах! Но это оказались лишь лекала для будущих художественных шедевров, чья высота составляет почти 60 метров. Такие громадные граффити без предварительной разлиновки не нарисуешь!

"Одинцовский жилой микрорайон Новая Трехгорка был выбран для проведения фестиваля именно потому, что здесь мы нашли больше 30 многоэтажных домов с глухими фасадами, - рассказывает организатор Urban Morphogenesis Дмитрий Левочкин. - Площадь разрисованной поверхности составляет более 38 тысяч квадратных метров - это пока абсолютный мировой рекорд!" Чтобы его зафиксировать, на главное торжество фестиваля, намеченное на 31 августа, обязательно пригласят представителей Книги рекордов Гиннесса.

Фото: iStock
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Желание прикоснуться к рекорду привело в Одинцово многих именитых мастеров уличной росписи. Среди них, например, испанский граффитист Окуда Сан-Мигель, чьи работы украшают сегодня набережную Бостона, улицы Индии, США, Японии, Бразилии, Мексики. Или британский дуэт The London Police, который рисует на улицах уже 20 лет. "Мы начинали в Амстердаме, затем Лондон, Барселона, Нью-Йорк... Наконец добрались до России. Здесь здорово!" - улыбается один из мастеров дуэта Чез Бэррисон. Оптимистично настроен и итальянец Весода Бреро: "До этого фестиваля моей самой большой картиной было тридцатиметровое полотно, а здесь - 57 метров. Когда я понял, какой размах у проекта, ни секунды не колебался: конечно, я в деле!"

Что представляла собой Новая Трехгорка до фестиваля? Ряды многоэтажек унылого серого цвета. А что представляет теперь? Те же многоэтажки, только такие яркие, что на их фоне как-то перестаешь замечать и нагромождение машин во дворах, и явный недостаток зелени. Хочется в голос смеяться, ласкать глазами многоцветье картин и строить долгие и перспективные планы... Нет, все-таки как влияет на настроение яркий цвет, добавленный в серую действительность!

Окуда Сан-Мигель разрисовал свой дом графикой, захватив еще и фасад с балконами. И теперь у жителей - голубые, фиолетовые, розовые и зеленые балконы таких невозможно ярких оттенков, что, кажется, этому дому никакого солнца больше не надо. Британцы из The London Police изобразили сюжеты из жизни веселого мультяшного персонажа Лэдса - это уже постоянный герой их рисунков. Весода Бреро украсил фасад необычным граффити с изображением своей невесты - в трех разных ракурсах на фоне лестницы, окна и заката. Получилась очень чувственная абстракция. Есть и очень житейская композиция от граффитиста из Екатеринбурга Ильи Мозги: человек, уронивший голову на здания, в которых угадываются офисы, и надпись: "Завтра выспимся".

Фото: iStock
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Но главным шедевром фестиваля стал, конечно, портрет Юрия Гагарина в исполнении итальянца Йорита Агоча. Помимо того, что это самое большое портретное изображение первого космонавта в мире, оно еще и самое неоднозначное. Гагарин изображен в половину лица и с двумя красными полосами под единственным глазом. "Эти полоски - своего рода автограф, - объясняет Йорит Агоч. - Все люди, которых я рисую, национальные герои, и все имеют эти полоски". И как бы то ни было, а работа этого граффитиста произвела такое впечатление на космонавтов, что его пригласили в Звездный городок на экскурсию.

А в Новой Трехгорке между тем продолжается марафон граффити. Гости фестиваля разрисовали не только дома, но и все хозпостройки во дворах, заборы и даже парковки. Есть рисунки и на асфальте - но это уже местные детишки с мелками старательно подражают большим художникам. И думаете, уличное художество проходит просто так? На одном из раскрашиваемых домов трудится волонтером пожарный Андрей Кузнецов. "7 августа тушили в Новой Трехгорке пожар. Я, когда эти краски увидел, залюбовался и решил присоединиться. И вот с тех пор я здесь все свои выходные дни", - говорит он.

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