"Одинцовский жилой микрорайон Новая Трехгорка был выбран для проведения фестиваля именно потому, что здесь мы нашли больше 30 многоэтажных домов с глухими фасадами, - рассказывает организатор Urban Morphogenesis Дмитрий Левочкин. - Площадь разрисованной поверхности составляет более 38 тысяч квадратных метров - это пока абсолютный мировой рекорд!" Чтобы его зафиксировать, на главное торжество фестиваля, намеченное на 31 августа, обязательно пригласят представителей Книги рекордов Гиннесса.
Желание прикоснуться к рекорду привело в Одинцово многих именитых мастеров уличной росписи. Среди них, например, испанский граффитист Окуда Сан-Мигель, чьи работы украшают сегодня набережную Бостона, улицы Индии, США, Японии, Бразилии, Мексики. Или британский дуэт The London Police, который рисует на улицах уже 20 лет. "Мы начинали в Амстердаме, затем Лондон, Барселона, Нью-Йорк... Наконец добрались до России. Здесь здорово!" - улыбается один из мастеров дуэта Чез Бэррисон. Оптимистично настроен и итальянец Весода Бреро: "До этого фестиваля моей самой большой картиной было тридцатиметровое полотно, а здесь - 57 метров. Когда я понял, какой размах у проекта, ни секунды не колебался: конечно, я в деле!"
Что представляла собой Новая Трехгорка до фестиваля? Ряды многоэтажек унылого серого цвета. А что представляет теперь? Те же многоэтажки, только такие яркие, что на их фоне как-то перестаешь замечать и нагромождение машин во дворах, и явный недостаток зелени. Хочется в голос смеяться, ласкать глазами многоцветье картин и строить долгие и перспективные планы... Нет, все-таки как влияет на настроение яркий цвет, добавленный в серую действительность!
Окуда Сан-Мигель разрисовал свой дом графикой, захватив еще и фасад с балконами. И теперь у жителей - голубые, фиолетовые, розовые и зеленые балконы таких невозможно ярких оттенков, что, кажется, этому дому никакого солнца больше не надо. Британцы из The London Police изобразили сюжеты из жизни веселого мультяшного персонажа Лэдса - это уже постоянный герой их рисунков. Весода Бреро украсил фасад необычным граффити с изображением своей невесты - в трех разных ракурсах на фоне лестницы, окна и заката. Получилась очень чувственная абстракция. Есть и очень житейская композиция от граффитиста из Екатеринбурга Ильи Мозги: человек, уронивший голову на здания, в которых угадываются офисы, и надпись: "Завтра выспимся".
Но главным шедевром фестиваля стал, конечно, портрет Юрия Гагарина в исполнении итальянца Йорита Агоча. Помимо того, что это самое большое портретное изображение первого космонавта в мире, оно еще и самое неоднозначное. Гагарин изображен в половину лица и с двумя красными полосами под единственным глазом. "Эти полоски - своего рода автограф, - объясняет Йорит Агоч. - Все люди, которых я рисую, национальные герои, и все имеют эти полоски". И как бы то ни было, а работа этого граффитиста произвела такое впечатление на космонавтов, что его пригласили в Звездный городок на экскурсию.
А в Новой Трехгорке между тем продолжается марафон граффити. Гости фестиваля разрисовали не только дома, но и все хозпостройки во дворах, заборы и даже парковки. Есть рисунки и на асфальте - но это уже местные детишки с мелками старательно подражают большим художникам. И думаете, уличное художество проходит просто так? На одном из раскрашиваемых домов трудится волонтером пожарный Андрей Кузнецов. "7 августа тушили в Новой Трехгорке пожар. Я, когда эти краски увидел, залюбовался и решил присоединиться. И вот с тех пор я здесь все свои выходные дни", - говорит он.