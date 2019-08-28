В некоторых регионах ЦФО пустующее сиротское жилье решили спасать от разрушения силами арендаторов. Ревизоры опасаются, что квартиры, принадлежащие воспитанникам детских домов, к моменту выхода детей из интернатов окажутся непригодными для проживания.

В июле Следственный комитет в Ивановской области начал проверку по сообщениям СМИ о жизни в ужасных условиях двух сирот - 21-летнего Николая и 18-летней Ангелины. После выхода из детского дома они были вынуждены жить в заброшенной будке без окон и дверей. Ютиться в таких условиях ребятам пришлось из-за того, что положенного по закону жилья чиновники им вовремя не предоставили. Благодаря широкой огласке, выпускников в результате поместили в приют и пообещали помочь им в решении жилищной проблемы.

Тем временем власти соседней Костромской области всерьез озаботились проблемой сохранности жилья, предназначенного для детей-сирот. Из-за массового разрушения пустующих сиротских квартир муниципалитетам приходится искать деньги на покупку или строительство нового жилья. Но сделать это в условиях дефицитного бюджета очень сложно.

По данным прокуратуры, сегодня в Костромской области на учете в "сиротской" очереди на получение жилья числятся 1092 человека. Из них 763 очередника уже покинули стены детдомов, но обещанных квартир так и не получили. В некоторых муниципалитетах проверки состояния принадлежащего сиротам жилья не проводились несколько лет.

Например, в Нерехтском районе за мальчиком-сиротой власти закрепили квартиру площадью 38,7 квадратного метра и считали, что вопрос решен. Но когда ребенок вышел из детдома, жить в "своей" квартире не смог, поскольку помимо него там оказалось зарегистрировано еще шесть человек. Пришедшая в квартиру комиссия признала, что поместить в такой "муравейник" еще и сироту никак не получится, а другого жилья для мальчика не нашлось. Узнав о нарушениях прав ребенка, районный прокурор обратился с иском в суд. В апреле суд удовлетворил требование надзорного ведомства, и сироте предоставили благоустроенную квартиру.

Выйдя из детдома, сирота жить в "своей" квартире не смог: помимо него там оказалось зарегистрировано еще шесть человек

Поняв, что ремонтировать имеющееся у сирот родительское жилье намного дешевле, чем покупать или строить новое, костромские власти сделали упор на сохранение того, что есть. По данным департамента по труду и социальной защите населения, с начала года в регионе прошло более 500 проверок состояния сиротских квартир.

"По итогам рейдов были выявлены 22 жилых помещения, в которых необходимо проведение ремонтных работ. Уже до конца этого года из них планируется отремонтировать 12 - в Костроме, Буе, Шарье, Нерехтском, Островском и Пыщугском районах", - сообщили в администрации региона.

В 20 районах жилье, предназначенное для выпускников детдомов, находится в удовлетворительном состоянии, и ремонтировать его не нужно. Но у 65 процентов воспитанников интернатов в квартирах живут лишенные родительских прав отцы и матери, которые ведут асоциальный образ жизни и постепенно приводят жилье в негодность. Когда о таких случаях узнают власти, они через суд выселяют из таких домов горе-родителей, муниципальные квартиры сдают в поднайм, а находящееся в собственности детей жилье - во временную аренду. Раньше такой практики не было.

- Полученные средства перечисляют на лицевые счета детей-сирот. А в договоре прописывается пункт, что часть средств направляется на ремонт жилья, если такой ремонт необходим, - пояснили в департаменте соцзащиты.

Депутаты областной Думы убеждены, что решение проблемы с предоставлением сиротам жилья тормозит не только равнодушие чиновников и дефицит средств в бюджете, но и ужесточившиеся строительные нормы.

До недавнего времени в регионе существовало ограничение, что в каждой новостройке детям-сиротам можно предоставлять не более четверти всех квартир. Однако в небольших городах и поселках выполнять такое требование оказалось сложно. В этом году депутаты регионального парламента утвердили поправки в закон о специализированном жилищном фонде, которые позволят строить малоквартирные дома для детей-сирот.

- Изменения связаны с количеством квартир, которые в одном доме могут быть предоставлены детям-сиротам. Сейчас это не более 25 процентов от общего числа всех квартир. Закон предусматривает, что это ограничение не будет распространяться на населенные пункты, где менее 10 тысяч жителей. Также 25-процентная квота не будет применяться к домам, где менее 10 квартир, - заключили в облдуме.

Прямая речь

Аурика Дроздник, директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области:

- Иногда жилье приходит в негодность из-за некачественной работы местных властей. В настоящий момент есть заключения строительной экспертизы о признании жилого помещения непригодным для жилья в Нерехте и Нерехтском районе. Готовятся документы в суд. Не очень активно ведет себя в решении этой проблемы и Костромской район.

Справка "РГ"

По данным облпрокуратуры, сейчас на территории Костромской области проживает 1668 детей-сирот. Это примерно 1,3 процента всех детей, зарегистрированных в области. Более 90 процентов сирот - 1511 детей - живут в приемных семьях и у опекунов. В государственных интернатах, в том числе в учреждениях для детей-инвалидов, находятся 157 ребят.