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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Амурчанка разослала фейковые сообщения о цианиде в воде

Текст: Александр Ярошенко

Полиция и прокуратура Приамурья расследуют дело о распространении в WhatsApp фейковой информации, о том, что в воде, затопившей село Угловое Мазановского района Амурской области, находятся цианиды.

Специалисты Росприроднадзора исследовали пробы воды в населенном пункте и опасного присутствия цианидов в ней не обнаружили.

В Приамурье мошенники попытались нажиться на паводке

Полиция возбудила административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Результаты административного расследования находятся на контроле областной прокуратуры. Прокуроры также проводят собственную проверку по факту распространения недостоверной информации о последствиях паводка, сообщается на сайте ведомства.

Как рассказала "РГ" помощник прокурора Амурской области Юлия Аушева, правоохранители установили, что сообщения разослала одна из жительниц Мазановского района. Ей грозит штраф до ста тысяч рублей.

- Конкретное наказание в этом случае определит суд, - пояснила Аушева.

Справка "РГ"

Цианиды - соли синильной кислоты, опасные для жизни и здоровья человека.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Паводки в России
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