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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дебют на миллион

Гран-при кинофестиваля "Серебряный Акбузат" достался якутскому кино
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Сразу две награды - Гран-при и приз за лучший игровой полнометражный фильм в номинации "Социальное и мотивационное кино" на IV Международном кинофестивале "Серебряный Акбузат" в Уфе получила работа Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится" - Саха (Якутия).

Гран-при составил миллион рублей. Сертификат на эту сумму и статуэтку героя башкирского эпоса - крылатого коня Акбузата - Любовь Борисова получила из рук председателя жюри, народного артиста России Сергея Шакурова.

"Надо мною солнце не садится" - дебют Любови Борисовой в качестве режиссера-постановщика. Но это, кстати, не первая награда киноленты: в начале августа на кинофестивале в Выборге "Окно в Европу" она заняла третье место в конкурсе "Выборгский счет".

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- Фильм мы сняли быстро, всего за месяц. Это был спонтанный проект, он сложился как конструктор, - рассказала Любовь Борисова. - История старика, потерявшего дочь, которая потом пришла на его могилу, взята из повести Николая Лугинова "Каменный мыс", написанной в советское время. Экранизировать ее было сложно, поэтому мы придумали современную историю, и старик из той повести органично перекочевал в наши дни. Второй персонаж, юноша, появился благодаря песне Моисея Кобякова "Старые фотографии", звучащей в финале. К истории, о которой поется в песне, "подтянулся" и весь сюжет.

Фильм отличает не только превосходная операторская, но и актерские работы. Примечательно, что в главных ролях заняты непрофессиональные артисты. Старика Байбала играет 73-летний Степан Петров, с которым Любовь Борисова познакомилась на съемках фильма "Царь-птица", где была вторым режиссером. Степан Петров всю жизнь проработал водителем, он артист народного театра, и это его вторая роль в кино. В роли юноши Алтана выступил студент актерского факультета Арктического института культуры и искусств Иван Константинов.

К слову, "Царь-птица", получившая Гран-при 40-го Московского международного фестиваля, тоже вошла в конкурсный показ "Серебряного Акбузата" и была отмечена призом за лучшую операторскую работу.

Успех якутских кинематографистов не случаен. Как отметил почетный гость фестиваля польский режиссер Кшиштоф Занусси, в последнее время якутское кино развивается очень активно.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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На новый уровень выходят и их башкирские коллеги. И это симптоматично, ведь "Серебряный Акбузат" в свое время и был организован с целью сохранения и развития традиций национального киноискусства. Так, в номинации "Этническое и национальное кино" двух из трех призов удостоились работы башкирских режиссеров. Лучшим игровым полнометражным фильмом жюри признало фильм Айнура Аскарова "Из Уфы с любовью", а лучшим документальным - "О чем грустит наш дом", снятый Кирстен Гайнет. В этой же номинации приз "За лучший игровой короткометражный фильм получил режиссер Михаил Кулунаков (Республика Алтай) за ленту "Изгородь".

В номинации "Социальное и мотивационное кино" лучшей короткометражкой стал "Чай" Шокира Холикова (Узбекистан), а приз "За раскрытие актуальной темы" присудили документальной ленте "Я не хочу быть крестьянином" Танги Ле Крас (Франция).

Всего в конкурсной программе фестиваля участвовало 49 картин.

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