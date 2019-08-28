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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке потушили пожар на "аварийной" субмарине

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

На Камчатке экипаж одной из атомных подводных лодок провел тренировку по борьбе за живучесть корабля, сообщает пресс-служба ВВО.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
На Камчатке атомные подлодки вышли в море под прикрытием

Во время занятия моделировались разные аварийные ситуации, которые могут возникнуть на субмарине. Подводники выполнили нормативы по надеванию спасательного снаряжения, отработали покидание аварийной подводной лодки через торпедный аппарат и всплыли на поверхность, используя индивидуальные дыхательные аппараты ИДА-59.

Кроме того, военнослужащие потушили пожар в специальной камере на судне и предотвратили поступление забортной воды в отсек.

Отрабатывалась также посадка в надувной спасательный плот при покидании аварийной субмарины.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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