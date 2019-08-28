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28.08.2019 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уровень Амура у Комсомольска может превысить 8 метров

Текст: Дина Непомнящая

Гидрологи составили новый прогноз относительно паводка на реке Амур. Прогнозируется еще более высокий подъем воды, чем предполагалось ранее.

В Комсомольске-на-Амуре паводок подтопил почти 20 жилых домов

Самая сложная ситуация у Комсомольска-на-Амуре. Как сообщили "РГ" в комитете Правительства Хабаровского края по гражданской защите, с 4 по 9 сентября у города Юности вода может подняться до 760-820 сантиметров. На сегодняшний день она находится на отметке 686 сантиметров (за последние сутки прибавилось 13 сантиметров), при этом опасным для города считается уровень в 650 сантиметров.

В Комсомольске принимают дополнительные меры по защите от затопления. Дамбы наращивают до высоты в девять метров.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"За прошедшие сутки доставлено и отсыпано более 6600 кубометров инертных материалов, с нарастающим итогом с момента начала проведения работ - порядка 65000 кубометров. В течение прошлых суток заготовлено 35 тысяч мешков с песком, из них уложено 15 тысяч. Всего же с начала проведения превентивных работ силами сотрудников МЧС России, Министерства обороны, других взаимодействующих структур и ведомств, а также волонтерами и добровольцами заготовлено порядка 160 тысяч мешков, - заявили в региональном главке МЧС.

Возводятся также водоналивные защитные конструкции. Основная задача - не дать воде подойти к жилым домам и заполнить подвалы.

Спасатели организовали круглосуточное дежурство.

У Хабаровска Амур тоже остается на уровне, превышающем отметку опасного явления (600 сантиметров). К утру 28 августа он достиг отметки 633 сантиметра. К 3 сентября он может подняться до 650 сантиметров.

В других районах региона также может произойти дополнительный подъем воды до отметок "опасные явления" (ОЯ) и выше на 0,5 - 1,7 метра. Так у села Елабуга к 30 августа - 4 сентября вода может достигнуть 670-700 сантиметров (ОЯ - 550 сантиметров), у села Троицкого с 1 по 6 сентября - 500-530 сантиметров (ОЯ - 450 сантиметров), у села Малмыж  2-7 сентября - 650-700 сантиметров (ОЯ - 560 сантиметров), у села Нижнетамбовского 5-10 сентября - 850-900 сантиметров (ОЯ - 850 сантиметров), у села Мариинского  8-13 сентября - 600-650 сантиметров (ОЯ - 550 сантиметров), у села Богородского 9-15 сентября - 530-580 сантиметров (ОЯ - 500 сантиметров).

В Хабаровском крае подтоплены 61 жилой дом, 447 придомовых и 1779 дачных участков, а также частично размыты 53 участка межпоселковых и внутрипоселковых дорог. В борьбе со стихией задействованы 380 человек и 112 единиц техники, в том числе 21 плавсредство. Для пострадавших от наводнения открыты шесть пунктов временного размещения. Пока люди находятся только в двух из них.

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