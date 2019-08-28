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Проект: В регионах

В Читу привезли партию новых пассажирских автобусов

Текст: Дина Непомнящая
Шесть новых пассажирских автобусов большой вместимости закупили в Чите на средства "Единой субсидии", выделенной Забайкальскому краю по линии Минвостокразвития. Машины будут курсировать по самым сложным маршрутам в отдаленных районах города.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

- Автобусы позволят повысить качество пассажирских перевозок, будет обеспечена бесперебойная работа общественного транспорта в городе, - заявил глава региона Александр Осипов, осматривая новую технику вместе с заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павлом Волковым.

- Надеюсь, у этих машин будет безаварийная работа и долгий послужной список, - добавил Волков.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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Машины экологического класса безопасности Евро 5 отвечают всем потребностям пассажиров. Каждый ПАЗ рассчитан на 52 места и приспособлен для перевозки маломобильных граждан: опускающийся уровень пола у второй двери для установки аппарели для въезда и выезда инвалидов на креслах-колясках, кнопка связи с водителем. Работают два терминала отплаты, которыми пассажиры, в том числе и льготники, смогут воспользоваться самостоятельно. Встроена электронная система информирования и система непрерывного бесконтактного учета входящих и выходящих пассажиров. Установлен кондиционер.

Всего в Забайкалье планируют закупить 77 новых автобусов. Из них 36 - до конца сентября. Это будут ЛИАЗы трех модификаций: 26 - на 64 места, пять - на 74 места и еще пять - на 90 мест.

Новая техника начнет ездить по городу с 15 октября. Маршруты, на которые выйдут автобусы помогли выбрать сами забайкальцы, участвуя в опросе, организованном по поручению Александра Осипова.

- Всего определено девять маршрутов, которые в данный момент не обслуживаются. Например, КСК - Городская больница или ГРЭС - Верхоленская. Также будет обеспечена транспортная доступность для удаленных населенных пунктов: Застепь, Ивановка, Черемушки и другие. Первые 11 автобусов будут отданы Троллейбусному управлению, далее создадим предприятие, предназначенное для организации автомобильной перевозки. Кроме того, с приобретением 77 автобусов появится не менее 400 новых рабочих мест. Это водители, кондукторы, диспетчеры, механики и другие специалисты, -  прокомментировал председатель комитета городского хозяйства Константин Суздальницкий.

Справка "РГ"

В Забайкальском крае ведется крупномасштабная реконструкция и капитальный ремонт дорог. Для этого только в 2019 году из разных источников региону было выделено 6,5 миллиарда рублей. В нормативное состояние до конца года должны привести 150 километров дорог, из которых 60 километров - на территории читинской агломерации.

В прошлом году после реконструкции в эксплуатацию ввели свыше 30 километров автодорог, отремонтировали более 15 километров и семь мостовых сооружений на них. Финансирование развития дорожной сети планируется и дальше, в том числе в рамках реализации национального проекта, плана социального развития центров экономического роста.

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