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28.08.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В каких регионах зарплаты растут быстрее, чем кредиты

Текст: Ольга Игнатова
В 79 регионах России рост начисленной заработной платы граждан в первом полугодии опережал рост взятых ими кредитов. Это показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "Российской газеты").

Сделано это было, чтобы оценить обоснованность оптимизма россиян в наращивании кредитного портфеля. Особенно удивительные результаты показала Магаданская область. Здесь зафиксирован не просто максимальный коэффициент опережения роста заработной платы над ростом кредитов.

"За счет того, что в этом регионе объем кредитов граждан снижался (единственный регион РФ), - говорится в исследовании, - этот коэффициент был еще и отрицательным". Минус 36,76 раза. Начисленная заработная плата жителей с января по июнь включительно выросла здесь на 15,81 процента, а их кредитный портфель сократился на 0,43 процента. Жители Магаданской области "больше всех преуспели в закрытии своих долгов перед банками", делают вывод аналитики.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Названы регионы, где произошел кредитный бум

Среди остальных 78 регионов, где рост номинальной начисленной заработной платы превысил рост кредитного портфеля граждан, на первом месте Бурятия: разница в их динамике составила 8,66 раза. Заработная плата выросла на 22,35 процента, а кредиты - на 2,58.

Следом идет Забайкальский край с результатом 6,25 раза. В Республике Саха (Якутия) зафиксирован коэффициент опережения в 6,12 раза, определили аналитики.

И только в шести регионах рост кредитной нагрузки россиян опережал рост номинальной начисленной заработной платы.

В Сахалинской области долговая нагрузка граждан росла почти в два раза быстрее. В Севастополе заработная плата выросла на 22,71 процента, а объем кредитов на руках граждан на 35,13 процента.

"Мы видим, что в подавляющем большинстве регионов рост номинальной начисленной заработной платы в первом полугодии 2019 года опережал, порой очень значительно, рост объемов кредитов граждан", - резюмирует Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza.

Какие кредиты брать не нужно

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России:

- Самые вредные кредиты - это кредиты на текущее потребление, то, что называется кредиты наличными или "до зарплаты".

Фото: iStock
Средняя сумма потребкредита выросла почти вдвое

По данным Центрального банка, процентные ставки по потребительским кредитам, включая дополнительные платежи (то, что называется полной стоимостью кредита), в банках могут превышать 40 процентов годовых, в микрофинансовых организациях - 360 процентов годовых. Такие кредиты, разумеется, легко могут превратиться в неподъемное бремя для домохозяйства. И привести к появлению на финансовом балансе семьи цепочки кредитов, взятых для того, чтобы погасить предыдущие заимствования. Это означает очень большие проблемы для домохозяйства, которые могут поставить под большой вопрос его долгосрочное благополучие.

В идеале процентные ставки не должны превышать скорость роста доходов семьи. В этом случае кредиты позволяют сегодня приобретать товары и услуги, которые в ином случае стали бы доступны для семьи только в будущем. Поэтому надо стараться выбирать кредиты, стоимость обслуживания которых не превышает 10-12 процентов годовых.

Вообще при определении кредитной нагрузки необходимо иметь в виду, что платежи по кредитам ни в коем случае не должны превышать 25-30 процентов от общих доходов домохозяйства.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Наука и образование Финансовый университет Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Крым ДФО Магаданская область ЮФО Севастополь ДФО Сахалинская область ДФО Якутия ДФО Забайкальский край Рынок кредитования
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