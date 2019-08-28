В Приморье ливни превратили дороги в реки и остановили поезда

Двое суток во Владивостоке шел дождь, который принес с собой практически месячную норму осадков. Стихия нанесла настолько серьезный удар по инфраструктуре, что в городе ввели режим ЧС. Соцсети заполонили фото "плывущих" по дорогам автомобилей, упавших деревьев и подпорных стен, схода селей и оползней.

Такого потока воды не выдержала ливневая канализация, из-за нее "поплыли" улицы, находящиеся в низине. Это особенность краевого центра, расположенного на сопках: вся вода вместе с камнями и грунтом при таких сильных осадках стекает вниз. Как признал замглавы Владивостока Владимир Черепков, осадков было слишком много, и город с ними не справился. После того как вода сойдет и все нарушения условий жизнедеятельности города устранят, в администрации намерены разобраться с ливневками и разрушенными дорогами, а пока делать выводы рано.

В первой половине дня в городе встали трамваи и троллейбусы, из-за переливов на дорогах пришлось изменить или приостановить несколько маршрутов автобусов.

Из-за критического уровня воды решено было начать сбросы с Седанкинского и Богатинского водохранилищ, как пояснили в "Примводоканале", это нужно для того, "чтобы удержать тело плотины и не допустить прорыва". Эта вода подтопила четыре садоводческих товарищества с десятками участков, а вышедшая из берегов река Богатая - несколько домов в пригороде. Шестерых жителей эвакуировали.

Машины тормозили на подъезде к аэровокзалу, и несколько сот метров пассажиры шли пешком прямо по воде. Некоторые из них опаздывали на рейсы

Утром наполовину в воде оказались автомобили на стоянке международного аэропорта Владивосток. Ограничение въезда на парковку, ратуя за безопасность людей, ввело ГИБДД. Машины тормозили на подъезде к аэровокзалу, и несколько сот метров пассажирам приходилось идти пешком прямо по воде. Некоторые из них опаздывали на рейсы, впрочем, рейсы в первой половине дня тоже задерживались, но, как сообщили в пресс-службе, "выполнялись в пределах расписания".

Во второй половине дня ограничения были сняты. Сотрудники аэропорта с помощью пожарных автомобилей, канализационных насосных станций и переносных насосов откачали воду со стоянки и очистили от принесенного водой грунта водосточно-дренажную систему. Кроме Владивостока сильные ливни прошли в Партизанске, поселке Преображение и других районах. В нескольких реках поднялся уровень воды, если осадки продолжатся, они могут выйти из берегов. Из-за схода селей и подтоплений пришлось закрыть движение поездов на однопутном участке железной дороги Гвоздево - Барановский, а также приостановить движение поездов, следующих из Уссурийска в Рязановку и обратно, и из Тумангана в Уссурийск.

Несмотря на то что к вечеру среды во Владивостоке выглянуло солнце, а на небе засияла радуга, Примгидромет не стал снимать штормовое предупреждение на 29 августа. По прогнозам синоптиков, в четверг во Владивостоке и в западной части края снова ожидается сильный дождь.