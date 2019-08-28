В Приморье ливни превратили дороги в реки и остановили поезда

Новости

В интернет просочился тизер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 21:32
"Драйверская" Lada Granta будет представлена в восьми цветах 21:30
МИД: Россия вскоре переведет остающиеся взносы в Совет Европы 21:13
Вышел трейлер продолжения "Молодого папы" - с Малковичем и Лоу 20:50
СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами Range Rover в Москве 20:37
Вышел финальный русский трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом 20:35
Гондурас откроет посольство в Иерусалиме 20:33
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму 20:28
Посольство РФ в США напомнило сенатору Ли о документах для получения визы 20:14
В днях оперы в Нарве примут участие и петербуржцы 20:04
В Москве старые указатели метро выставят на аукцион 19:53
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года 19:28
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35 19:12
Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК 19:07
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки 19:06
"Урал" вернется к выпуску "бескапотника" с кабиной от Iveco 19:06
Папуасы в Индонезии требуют независимости, шесть человек убиты 18:45
Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека" 18:45
Врач рассказала, как предупредить осенние заболевания 18:39
Под Курском самолет приземлился на поле из-за ЧП 18:32
В Дагестане более пяти тысяч человек остались без газа 18:22
США подтвердили, что повышают с осени пошлины на китайские товары 18:22
МИД: Слова Макрона о диалоге с РФ - "разворот в сторону здравого смысла" 18:20
Открыта гигантская планета, не похожая ни на одну другую 18:10
Правительство Беларуси утвердило программу безопасности полетов 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 21:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

К трапу по воде

В Приморье ливни превратили дороги в реки и остановили поезда
Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Двое суток во Владивостоке шел дождь, который принес с собой практически месячную норму осадков. Стихия нанесла настолько серьезный удар по инфраструктуре, что в городе ввели режим ЧС. Соцсети заполонили фото "плывущих" по дорогам автомобилей, упавших деревьев и подпорных стен, схода селей и оползней.

Такого потока воды не выдержала ливневая канализация, из-за нее "поплыли" улицы, находящиеся в низине. Это особенность краевого центра, расположенного на сопках: вся вода вместе с камнями и грунтом при таких сильных осадках стекает вниз. Как признал замглавы Владивостока Владимир Черепков, осадков было слишком много, и город с ними не справился. После того как вода сойдет и все нарушения условий жизнедеятельности города устранят, в администрации намерены разобраться с ливневками и разрушенными дорогами, а пока делать выводы рано.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Во Владивостоке из-за дождей введен режим ЧС

В первой половине дня в городе встали трамваи и троллейбусы, из-за переливов на дорогах пришлось изменить или приостановить несколько маршрутов автобусов.

Из-за критического уровня воды решено было начать сбросы с Седанкинского и Богатинского водохранилищ, как пояснили в "Примводоканале", это нужно для того, "чтобы удержать тело плотины и не допустить прорыва". Эта вода подтопила четыре садоводческих товарищества с десятками участков, а вышедшая из берегов река Богатая - несколько домов в пригороде. Шестерых жителей эвакуировали.

Машины тормозили на подъезде к аэровокзалу, и несколько сот метров пассажиры шли пешком прямо по воде. Некоторые из них опаздывали на рейсы

Утром наполовину в воде оказались автомобили на стоянке международного аэропорта Владивосток. Ограничение въезда на парковку, ратуя за безопасность людей, ввело ГИБДД. Машины тормозили на подъезде к аэровокзалу, и несколько сот метров пассажирам приходилось идти пешком прямо по воде. Некоторые из них опаздывали на рейсы, впрочем, рейсы в первой половине дня тоже задерживались, но, как сообщили в пресс-службе, "выполнялись в пределах расписания".

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
В Приморье из-за мощных ливней прервано движение поездов

Во второй половине дня ограничения были сняты. Сотрудники аэропорта с помощью пожарных автомобилей, канализационных насосных станций и переносных насосов откачали воду со стоянки и очистили от принесенного водой грунта водосточно-дренажную систему. Кроме Владивостока сильные ливни прошли в Партизанске, поселке Преображение и других районах. В нескольких реках поднялся уровень воды, если осадки продолжатся, они могут выйти из берегов. Из-за схода селей и подтоплений пришлось закрыть движение поездов на однопутном участке железной дороги Гвоздево - Барановский, а также приостановить движение поездов, следующих из Уссурийска в Рязановку и обратно, и из Тумангана в Уссурийск.

Несмотря на то что к вечеру среды во Владивостоке выглянуло солнце, а на небе засияла радуга, Примгидромет не стал снимать штормовое предупреждение на 29 августа. По прогнозам синоптиков, в четверг во Владивостоке и в западной части края снова ожидается сильный дождь.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019