В разгар сборов к школе у приставов работы прибавилось. Самые злостные должники - неплательщики алиментов. У многих сумма набежала такая, что хватило бы не только на компьютер ребенку, но и машину - не игрушечную, а самую настоящую. Как получить с родителей-кукушек реальные деньги, знает лучший пристав Поволжья Анатолий Фураев. Один день вместе с ним на рабочем месте провела корреспондент "РГ".

Рисунок вместо повестки

Приставом Анатолий стал случайно: первый раз в Кузнецкий отдел судебных приставов он пришел в качестве... должника. Окончив исторический факультет педагогического вуза с красным дипломом, мечтал стать аспирантом. Блестяще сдал экзамены по истории и философии, а вот английский язык завалил. Пришлось идти в армию. Тогда и получил письмо от приставов - вовремя не уплатил госпошлину. Как выяснилось позже, причина у него была уважительная - служба в армии. Решение о взыскании задолженности он обжаловал и от уплаты был освобожден. В то время сотрудников в службе приставов не хватало, грамотному и вежливому молодому человеку предложили работу в коллективе, который и сейчас остается женским.

- Анатолий у нас умеет разговаривать и с мамами в слезах, и с должниками. Не поверите, но он даже умудряется помирить стороны и сохранить семью. Были и такие случаи. Он у нас по совместительству исполняет обязанности семейного психолога, - рассказывает начальник Кузнецкого межрайонного отдела УФССП по Пензенской области Ирина Кравцова.

В Кузнецком районе 44 тысячи трудоспособного населения. Официально статус безработных имеют 510 человек. А в реестре должников числится около 20 тысяч человек, только по алиментам задолженность 45 миллионов рублей. С начала года эта сумма сократилась на три миллиона.

- Сегодня нужно обойти 12 адресов. Это граждане, которые не явились в отдел. Будем разбираться на месте, - берет со стола стопку подшитых бумаг пристав Фураев.

Поверх кипы документов лежат детские рисунки: инопланетяне, сказочные единороги и мама с дочкой.

- А это зачем?

- Будем вручать должникам. Заранее попросил принести, иногда эти послания оказываются эффективнее, чем угроза уголовного преследования, - объясняет Анатолий.

Нехорошие адреса

За первой дверью - уютная квартира с новыми обоями, шумит стиральная машина. Пожилая хозяйка не понимает, почему приставы разыскивают ее сына.

- Да они вместе живут в Тольятти. Давно живут, уже 14 лет. И внуку 14. Какие алименты, они же не разведены? - удивляется мать должника.

- Орел, ты что творишь? Нас тут арестовывать пришли, а ты молчишь, - кричит в телефонную трубку пожилой отец, дозвонившись до сына.

Узнав, что его долг составляет уже 300 тысяч рублей, пожилая мать словно подкошенная опускается на диван: "Что ж теперь будет?".

Если повестка о явке к приставам будет проигнорирована, должника объявят в розыск. Ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Справедливости ради стоит отметить, до крайней меры дело редко доходит. В Пензенской области в прошлом году за долги по алиментам отправился под суд 361 человек, но к реальному сроку лишения свободы были приговорены пятеро, в этом году - уже 18 человек. Хотя для некоторых неработающих граждан это как поездка в санаторий с трехразовым питанием, на полном гособеспечении.

Если бы наказание было тюремным, как за рубежом, уверены многие, взыскание долгов было бы более эффективным. Пока самой действенной мерой по отношению к должникам остается ограничение должника в управлении транспортным средством. После этого многие приносят деньги наличными.

У 44-летнего ветерана боевых действий в Чечне собственности нет. Отец двоих детей в разводе, живет со своей старенькой матерью. В его комнате - диван, телевизор и вентилятор. Два бытовых прибора приставы описывают за долги, оценив в пять тысяч рублей. А общая сумма задолженности уже превышает 200 тысяч.

- Вы детей видите?

- А кто их нам дает? Тут же Баба Яга живет, - вмешивается в разговор бабушка.

Отец с трудом вспоминает, в какой класс пойдут его дети.

Дверь приставам открывают далеко не все. Молчунам в дверную щель просовывают повестку. Придется навестить их снова.

Самая жуткая картина обнаружилась в квартире 24-летней женщины, уже лишенной родительских прав. Двоих мальчишек после смерти отца воспитывает свекровь. Трудовой книжки у молодой матери нет и никогда не было. Задолженность по алиментам превышает полмиллиона рублей.

На дворе половина двенадцатого, а женщина уже или еще пьяна. На столе бутылка и кусок сала с черным хлебом. Рядом безобразная соседка, которая вообще не понимает, что здесь делают посторонние люди, и пытается встать грудью на защиту должницы. Приходится вмешаться сопровождающей охране. Без них приставы в рейды не выходят.

Но Анатолий и тут не теряет самообладания. С должниками он говорит тоном педагога, пытающегося наставить нерадивых школяров на истинный путь.

- Что ж вы, Мария Васильевна, не пришли на прием в центр занятости? Вам же обещали переобучение и стипендию. Как вы собираетесь гасить долги по алиментам? - спрашивает он у женщины.

Она клянется, что на следующей неделе перечислит тысячи три. Пять - не может, таких денег у нее нет.

Уже у порога Анатолий достает рисунок космонавта и протягивает его женщине:

- Это вам сын нарисовал. Он знает, что у него есть мама, и ждет, когда же она одумается.

Женщина долго смотрит на рисунок, а потом закрывает лицо руками и убегает в комнату плакать.

Как снежный ком

- Я никого не осуждаю. Кто знает, в какой ситуации можно оказаться, - рассуждает по дороге в отдел Анатолий Фураев.

Недавно он стал отцом, дочке четыре месяца. В ней он души не чает, сам после работы гладит распашонки.

- Вдруг жена подаст на алименты? - гипотетически размышляет он вслух. - Пока работаю, с зарплаты будут удерживать четверть. Страшнее остаться без постоянного места работы. Тогда алименты станут начислять в твердой сумме, она рассчитывается исходя из средней зарплаты по стране. Сейчас это около 47 тысяч рублей. Но столько в Кузнецке не платят, даже у приставов таких доходов нет. А в селах и того хуже.

Поэтому долги по алиментам нарастают у безработных как снежный ком. Многие воспринимают астрономическую сумму как нечто нереальное и гасить не собираются.

Чтобы рейды по должникам были более эффективными, вместе с приставом ходит сотрудник центра занятости. Он на месте готов предложить вакансию, их в банке данных порядка тысячи, это в два раза больше, чем официально признанных безработными. Средняя зарплата - около 25 тысяч рублей. Но принудительно заставить работать должника не может никто.

После обеда у Фураева прием граждан и работа с исполнительными документами. Недавно приходила мать четверняшек. Отец оставил семью, едва детям исполнился годик. Сейчас они уже собираются во второй класс. За это время долг по алиментам составил 640 тысяч рублей. Женщина пытается взыскать с их отца хоть какую-то сумму. Но у него уже семеро детей от разных матерей, и платить им он не собирается.

- Если мужчину посадят в тюрьму, детям легче не будет. Это может отразиться в дальнейшем на их биографии. Поэтому, я думаю, нужно искать другие, более гуманные пути решения этой проблемы, - говорит Фураев.

Когда верстался номер, стало известно, что отца четверняшек суд приговорил к семи месяцам исправительных работ.

Дорожный пристав

На днях Кузнецкий отдел судебных приставов получил новое оборудование по поиску должников. Стационарный комплекс "Дорожный пристав" в режиме реального времени определяет неплательщиков алиментов или кредитов за рулем. Техническое средство напоминает передвижную видеокамеру. Она идентифицирует транспортные средства, движущиеся в потоке, и передает информацию о должниках на пост, где дежурят инспекторы ГИБДД и судебные приставы. Автомобиль останавливают и повторно проверяют наличие долгов. Если они подтверждаются, всю сумму предлагают оплатить на месте. При работе с отдельными категориями должников возможен арест личного автотранспорта.



Цифра

87 миллионов рублей взыскали приставы УФППС по Пензенской области за 2018 год.