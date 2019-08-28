На строящуюся в Татарстане автомагистраль приземлились сразу 14 самолетов

В среду на крупных тыловых учениях в Центре России военные летчики и подразделения материально-технического обеспечения совместно отработали уникальную операцию - посадку, обслуживание и взлет со строящейся в Татарстане автомобильной дороги большой группы самолетов ВКС. О подготовке к этим зрелищным и исключительно сложным маневрам накануне рассказала "РГ".

Как и планировали в Минобороны, приземление на еще не введенную в строй автомагистраль "Европа - Западный Китай" выполнила полноценная эскадрилья новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34 и пара военно-транспортных Ан-26. Учитывая масса-габаритные характеристики авиационной техники и ее количество (одних только бомбардировщиков было двенадцать), нетрудно представить, сколько нервов стоило выполнение этой миссии экипажам самолетов и их командирам. Сажать на дорогу и поднимать с нее реактивный "сухой", чья взлетная масса может достигать 45 тонн, а разгон в небе 1900 км/ч - не шутка. Транспортный Ан-26 хотя и зовется у натовцев Curl - "Вихрь" - такими скоростями, конечно, не обладает. Зато имеет длину под 24 метра и размах крыла почти три десятка метров. Попробуй, впиши при приземлении такую махину в скромные по аэродромным меркам размеры автотрассы. Наши летчики вписали, что называется, тютелька в тютельку!

И ведь вписали не один или два борта, а целых четырнадцать. Такого в истории российских да, пожалуй, и мировых ВВС еще не было. По три и пять самолетов на шоссе прежде приземлялись. Штурмовики, истребители, бомбардировщики и транспортники в один присест наши пилоты сажали. Но чтобы сразу столько машин различного типа - никогда.

В Минобороны корреспонденту "РГ" сказали, что проектировании крупных автомагистралей практически всегда выделяют специальные участки, на которых в случае необходимости можно будет приземлить боевые и транспортные самолеты. Понятно, что такая предусмотрительность в первую очередь рассчитана на особый период и форс-мажорные обстоятельства, то есть вынужденную посадку борта. Это самый форс-мажор пилоты и тыловики сейчас отрабатывают на учениях в Татарстане. Подразделения материально-технического обеспечения развернули возле строящейся там автомагистрали полевой аэродром со всей необходимой инфраструктурой, а также складами боеприпасов, горючего и смазочные материалов. Это и позволило осуществлять посадку самолетов на шоссе, подготовить их к дальнейшей работе в небе и обеспечить взлет авиатехники с автотрассы.

Между прочим, на этих учениях тыловики впервые применили в полевых условиях автоматизированную систему централизованной заправки самолетов топливом. В нее входят шесть заправочных агрегатов, насосный модуль в контейнером исполнении и группа резервуаров вместимостью 400 кубометров. Пропускная способность каждой заправочной станции - более 500 литров в минуту, что позволяет менее чем за 10 минут одновременно заправлять шесть бортов. На учениях также впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20 с пропускной способностью 1200 литров в минуту. С его помощью можно заправить самолет менее чем за пять минут.

По словам руководителя учения замминистра обороны Дмитрия Булгакова, использование новых топливозаправщиков позволило значительно сократить время подготовки авиатехники к вылету. "Одновременно может заправляться ни много ни мало 24 самолета. Это, по расчетам, в 15 раз сокращает время подготовки к вылету, чем простым подходом на аэродроме - заправка, обеспечение электроэнергией, газом, топливом, ракетами. Чтобы самолет взлетел, к нему раньше должны были подъехать пять машин, сейчас подходит всего одна", - заявил генерал.