Оренбуржец Искандар Слаев победил на мировом чемпионате WorldSkills

Выпускник оренбургского колледжа сервиса Искандар Слаев занял I место на завершившемся в Казани 45-м Мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Юноша выступал в составе российской сборной по компетенции "Поварское дело". Вторым стал Мацей Писарек из Польши, третьим – представитель Китая Юнкан Линь.

Конкурсанты должны были продемонстрировать навыки и умения в приготовлении первых, вторых блюд, кондитерских изделий и нарезке овощей.

По словам победителя, к мировому первенству он готовился более трех лет - с тех пор, как движение WorldSkills пришло в Оренбург.

- В 2016 году я поставил себе цель - попасть в сборную страны и победить, - поделился Искандар. - Вышло так, что моя мечта сбылась на чемпионате мира, который проходил в России.

Следует отметить, что современные требования к повару элитного отеля или ресторана очень высоки. Он должен быть не только высококлассным специалистом в приготовлении и презентации блюд, но и следить за новыми веяниями кулинарной моды, разбираться в особенностях режимов питания, обусловленных культурной спецификой, здоровьем или религией, а также уметь создавать благоприятную атмосферу в заведении.

Справка "РГ"

Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Казани - самое масштабное международное мероприятие в России в 2019 году. Его участниками стали более 1300 специалистов из 63 стран. Борьба шла по 56 компетенциям: услуги, транспорт и логистика, промышленное производство, информационные технологии, искусство и дизайн, строительство. Сборная России завоевала 22 медали, заняв второе место.