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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дедушкин лес

Пермяк высадил в Черняевском парке около десяти тысяч елок
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 191(7949)
Некий пермяк с 2003 года без устали высаживал в Черняевском лесопарке молодые ели. Общая площадь посадок энтузиаста достигла двадцати гектаров...
Пенсионер Николай Пучков высаживал в Черняевском лесу до 50 елочек в день. Фото: Пермское лесничество Пенсионер Николай Пучков высаживал в Черняевском лесу до 50 елочек в день. Фото: Пермское лесничество
Пенсионер Николай Пучков высаживал в Черняевском лесу до 50 елочек в день. Фото: Пермское лесничество

Неизвестный лесовод

Лесник парка Михаил Сретенский много лет назад как-то обратил внимание, что на опушках, словно ниоткуда, стали появляться саженцы елей. Было их довольно много, но высаживал деревья явно не профессионал. Откуда они берутся, оставалось загадкой. Сретенский досадовал: посажены неправильно и шансов, что приживутся, никаких. И в самом деле почти все деревца погибали.

Фото: Николай Николаев
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- Елочки сажали прямо на солнцепеке, как мы говорим - в солнцеударном месте, - вспоминает лесник. - К тому же было видно, что брали их из очень затемненных мест, где ствол растет плохо, а боковые ветки, наоборот, разрастаются в поисках солнца. В этом случае в дереве сохраняется мало питательных веществ, оно плохо развивается, может до 50 лет дожить, а вырасти всего на полметра.

Сретенскому было жаль елочки и все хотелось повстречаться с тем, кто их высаживает. Долгое время это ему не удавалось. Конечно, засады на неизвестного лесник не устраивал, но к посетителям Черняевского леса начал присматриваться внимательнее.

Взят с поличным

Наконец в 2003 году Сретенский "взял с поличным" неизвестного лесовода. Однажды он заметил шагающего по опушке мужчину небольшого роста с рюкзаком, из которого торчала елка. Представился незнакомец пенсионером Николаем Алексеевичем Пучковым. Рассказал, что живет рядом с Черняевским лесом, имеет дачу неподалеку от станции Увал в Краснокамском районе. Пучков, которому уже тогда было за семьдесят, каждые выходные привозил из леса саженцы в городской парк.

- Николай Алексеевич оказался очень интересным человеком, - говорит Сретенский. - Как выяснилось, деревья он сажал не только чтобы рядом с его домом был красивый лес, но и желая увеличить количество кислорода на планете и восстановить утраченное великолепие природы.

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До разговоров по душам дело дошло не сразу. Сначала лесник выяснил, Пучков ли высаживает елки на опушках. Тот отпираться не стал и сразу во всем сознался. Сретенский слегка пожурил Николая Алексеевича за то, что тот нарушает технологию посадки.

- Я еще расспросил его, где он берет деревца, как с ними обращается, - вспоминает лесник. - Ну конечно, все Пучков делал не так. Уезжая с дачи, он выкапывал в лесу елочку, причем брал ее в очень тенистом месте, как бы прореживая ельник. Клал деревце в брезентовый рюкзак и вез электричкой в Пермь. За ночь брезент буквально вытягивал из саженца всю влагу. Елочки и так неказистые, а с подобным обращением их дальнейшая судьба и вовсе казалась незавидной.

Колоссальный труд

Сретенский провел с лесоводом-любителем практические занятия. Пояснил, что елочки для посадки надо брать с хорошо освещенных мест, с развитой верхушкой и высотой никак не меньше метра.

- У нас в лесу таких очень много, - рассказывает лесник. - Они растут в светлых сосняках, хорошо плодоносят, семена успешно прорастают. Но потом, поскольку наши песчаные почвы бедны, начинают хиреть. Кстати, в сосняках такой еловый прирост даже вреден, ведь при пожаре огонь быстро переходит из низового в верховой.

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После профессионального инструктажа Николай Алексеевич, чувствуя поддержку, рьяно взялся за дело. Результаты его работы поразили даже лесников. Пожилой мужчина каждый год, как только сходил снег, принимался за посадку елочек. Он делал это в любую погоду вплоть до глубокой осени.

- По нашим подсчетам, он высадил ели на площади 20 гектаров! - восклицает участковый лесничий Вадим Саначев. - Не меньше 10 тысяч деревьев появилось благодаря ему в прогулочных зонах парка. Учитывая, что общая площадь Черняевского леса почти 700 гектаров, проделанная Николаем Алексеевичем в одиночку работа -выглядит просто колоссальной! Пучков в день высаживал по 30-50 елочек!

Со стороны это выглядело довольно необычно. Невысокий, примерно метр шестьдесят ростом, пенсионер тащил за спиной двух-трехметровую елку с комом земли на корнях, обмотанных клеенкой.

И елки, и кедры

Сейчас, благодаря Николаю Алексеевичу, появились новые аллейки рядом с пешеходными дорожками, а ели растут в осинниках и березняках. Лесники заметили, что пенсионер и сам с удовольствием зимой катался на лыжах там, где производил посадки.

Но последние два года Пучков перестал появляться. И елки больше никто не высаживает в Черняевском лесу так, как это делал он. Видели его недавно мельком, пообщаться не удалось. К сожалению, ни телефона, ни адреса лесовода-любителя у лесников не сохранилось, так что где сейчас елочный энтузиаст, что с ним, как он себя чувствует, никто сказать не может.

Фото: Предоставлено Анатолием Тереховым
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Однако у дела Пучкова все-таки появились продолжатели. Несколько лет назад начал высаживать кедры пермский предприниматель Александр Брат. Он за свой счет покупает тысячи саженцев и сажает их в лесопарке.

- Мы только приветствуем такие инициативы, - говорит Вадим Саначев. - Александр Брат каждую весну и осень раздает около нашего визит-центра в Черняевском лесу саженцы. Акция обычно проходит в течение дня.

Десятки пермяков приходят за саженцами, очередь тянется порой аж до автобусной остановки. Скоро уже осень, так что опять в лесу появятся молодые пихточки и елочки.

На заметку

Как правильно кормить белок и лесных птиц.

Белки обожают чищеные грецкие орехи и фундук. Причем если учуят фундук, то могут бросить все дела и со всех лап прибежать за лакомством. А вот миндаль для них ядовит. Птиц можно кормить семечками, подсушенным хлебом, зимой для синичек оставлять сало. Ни в коем случае нельзя давать пернатым жирную и соленую пищу. Это очень вредно для них.

Кстати

Всех желающих помочь Черняевскому лесу приглашают в визит-центр лесничества. Здесь посетителей ознакомят с растительным и животным миром лесопарка. Есть даже альбом, посвященный местным грибам, составила его профессор-биолог Лидия Переведенцева. В Черняевском лесу, несмотря на то что он со всех сторон окружен жилыми домами и промышленными предприятиями, больше сотни видов птиц, много животных, в том числе белки, куницы, зайцы. Заходят сюда лисы и даже лоси. А недавно заметили краснокнижного воробьиного сыча. Охотно гнездятся в лесу неясыть, чеглак, черный ястреб. Хищные птицы добывают обычно голубей: те прилетают к кормушкам, в изобилии развешанным в лесу. Живут здесь и мелкие хищники, такие как ласка и горностай. Они охотятся на полевок, бурозубок, лесных мышей - те тоже крутятся возле кормушек, куда посетители щедро наваливают орехи, семечки, хлеб, а однажды даже положили копченую курицу.

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