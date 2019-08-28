Путин: Чемпионат EuroSkills в Петербурге пройдет на высоком уровне

Владимир Путин в Казани встретился с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. Он заверил его, что Россия намерена провести чемпионат EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году на таком же высоком уровне, как и чемпионат WorldSkills в Казани.

Отметим, что во вторник вечер глава государства принял участие в церемонии закрытия 45-ого мирового чемпионата WorldSkills, который завершился в Казани.

"Казань, Татарстан и все мы, все члены правительства Российской Федерации сделали все, что от нас зависит, чтобы мероприятие в Казани прошло на самом высоком уровне. Хочу вас поблагодарить за поддержку, которую вы нам оказывали, спасибо за оценку, которую вы дали выступлению нашей команды", - заявил Путин.

По его словам, власти России стараются "перестроить систему профессиональной подготовки именно таким образом, чтобы она отвечала всем требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня". "И организация мероприятий подобного рода нам очень в этом помогает", - подчеркнул он.

"И мы будем готовиться к европейскому чемпионату в Санкт-Петербурге в 2022 году, будем стараться, также как и здесь, как сделали это в Казани", - пообещал президент.

Бартли в ответ рассказал, что что организация с радостью примет предложение о наращивании партнерства. По его словам, что инициативы, выдвинутые Россией в дни чемпионата в Казани, среди которых предложение об утверждении так называемой Казанской декларации, помогают развитию международного движения WorldSkills.

WorldSkills International - международное движение, его целями являются популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.