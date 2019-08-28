В пензенской области, видимо, так соскучились по школьным будням, что линейки решили провести в воскресенье, на которое в этом году выпадает первое сентября. В министерстве образования объясняют, так удобнее для родителей - не придется отпрашиваться с работы, чтобы проводить ребенка на праздник. В этом году школьные линейки пройдут в новом формате - без разноцветных шаров, которые в последние годы стало традицией отпускать в небо под первый звонок.

Трогательным зрелищем наслаждались считаные секунды, что дальше происходило с улетевшими шариками, мало кто задумывался. Первыми тревогу забили в региональном министерстве лесного хозяйства.

- Выпущенные в небо гелевые шары рано или поздно приземляются и становятся мусором, который разлагается много лет. Они способны преодолевать огромные расстояния, их находили даже в Арктике. А еще они могут послужить причиной гибели диких животных, те способны захватить их вместе с пищей. Экологи по всему миру призывают организаторов праздников отказаться от воздушных шаров, подобрав им более безопасную замену, - говорит глава пензенского минлесхоза Александр Москвин.

Запрет на использование воздушных шаров поддержали и сотрудники аэропортов, особенно расположенных в городской черте. В Пензе в непосредственной близости от взлетной полосы расположены три школы. Что если связка шаров попадет в двигатель самолета?

В министерстве образования Пензенской области отказ от запуска шаров поддержали еще и по экономическим соображениям. В преддверии нового учебного года у родителей и так немало затрат, а тут приходится сбрасываться на красивый мусор. Прокуратура открыла "горячую линию" по приему сообщений о незаконных поборах в школах. Централизованные затраты на цветы и украшение классов - одна из частых жалоб.

Зампред правительства Пензенской области Олег Ягов заявил, что директора многих школ уже поддержали эту инициативу.

- Не вижу необходимости принимать какой-либо нормативный документ на местном уровне, - отметил он. - Просто нужно доходчиво объяснить коллегам, что после таких акций проблематично будет заниматься экологическим воспитанием детей.