Новый учебный год уже на пороге. Позади запись в школу, походы по магазинам, закупка канцтоваров, поиск рюкзака и пошив школьной формы. Во сколько сейчас обходится родителям впервые отправить ребенка в школу?

Сэкономить при покупках поможет опыт. Опытный родитель точно не купит то, что в прошлый раз не оправдало доверия. Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

По данным регионального министерства образования, чтобы подготовить первоклассника к 1 сентября, в 2019 году родителям пришлось потратить чуть более пяти тысяч рублей. Это минимум. Верхняя планка теоретически не ограничена, но, по мнению чиновников, не должна была превысить 13 тысяч 618 рублей. При том, что всю учебную литературу первоклашки, как и остальные школьники, получают бесплатно.

Педагог-психолог кондратовского детского сада Александра Гуляева в этом году отправляет в первый класс уже второго своего ребенка. Старшая дочь идет в третий. Мы поинтересовались, во сколько их семье обошлись покупки.

- Скупой, как известно, платит дважды, что проверено неоднократно, - говорит Александра Гуляева. - Поэтому мы стараемся покупать вещи проверенных фирм и марок, с расчетом, чтобы на год точно хватило.

Это, по ее словам, касается не только портфеля, обуви, школьной формы, но и канцтоваров. Сломанные линейки, пришедшие в негодность ручки, нестирающие резинки или неработающие точилки для карандашей - результат попытки сэкономить. Купить цветные карандаши можно и за 40 рублей, но потом надо приобретать еще один набор. Не проще ли сразу купить качественные карандаши, которые не будут ломаться при каждой попытке их подточить?

Поэтому Александра на карандашах и красках не экономит - они как раз могут остаться и на следующий год.

Еще один полезный совет - не откладывать закупки. Особенно на август. Во-первых, сезон - это самые высокие цены. Во-вторых, разово выделить круглую сумму из семейного бюджета куда сложнее, чем равномерно распределить траты на несколько месяцев.

Новенький портфель сыну Роме Александра Гуляева приобрела еще весной, когда торговцы школьными принадлежностями устраивали распродажи. Хороший рюкзак с жесткой спинкой (но не ортопедический) обошелся в 2400 рублей со скидкой. В целом же цена на них варьируется от 900 до 5500 рублей. Удалось немного сэкономить и на форме для физкультурных занятий в зале. Ребенку купили только обувь с белой прорезиненной подошвой и футболку нужного цвета. А шорты и спортивный костюм подошли прежние, оставшиеся с детского сада.

Выпускной в детском саду тоже внес свою лепту в подготовку к школе: подарки будущим первоклашкам делались с учетом того, что может пригодиться на уроках: альбомы, кисточки, фломастеры. Но все равно на канцелярские принадлежности, тетрадки, папки, обложки и прочее Александра потратила около трех тысяч рублей.

Вообще, первоклассники - особая категория школьников (к ней относятся и парни-старшеклассники), которая не требует особенных письменных принадлежностей. Обычно девочки-первоклашки не просят розовые тетрадки с котятками, а мальчики не настаивают на дневнике с пиратами. Пенал с принцессами или планшет с Minecraft станут актуальны в классах постарше. Пока дети согласны на обычные однотонные тетрадки и ручки с пастой без запаха.

Большая часть расходов приходится, конечно, на школьную форму. И тут суммы бывают очень разными в зависимости от учебного заведения. Как правило, форма в классах (а иногда и в школе) устанавливается единого образца и родители делают коллективный заказ. Стоимость пошива в разных ателье отличается вдвое, а то и втрое.

- Сын будет учиться в кадетском классе, поэтому форма нужна была необычная, - рассказывает Александра. - Нам предложили обратиться в ателье, специализирующееся на пошиве такой одежды, но цены там кусались, и мы нашли другую мастерскую, подешевле.

Разница стоимости пошива составила почти тысячу рублей. Форма кадета обошлась семье в три тысячи рублей. Удивительно, но сшить форму для девочек почему-то дешевле, чем для мальчиков. Это наша героиня выяснила еще два года назад, отправляя в первый класс дочь.

В целом семья Гуляевых потратила на подготовку ребенка к школе 13 тысяч 900 рублей - средний заработок родителей. Конечно, разница в стоимости экипировки первоклашек иногда бывает очень весомой. Ту же сменную обувь, например, можно купить за полторы тысячи рублей, а можно и на порядок дороже.

Родителям, чей доход близок к базовой величине минимального размера оплаты труда в России (11 тысяч 280 рублей), собрать детей в школу помогают различные благотворительные общества и организации.

Пермский благотворительный фонд "Я помогаю детям" в 2019 году подготовил более пяти тысяч комплектов канцелярских наборов, а организация "Территория семьи" в прошлом году отправила на первый урок с новыми портфелями, полными школьных принадлежностей, 1803 юных пермяков из нуждающихся семей. В нынешнем году они запланировали помочь уже более 2000 детей по всему Прикамью.