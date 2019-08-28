Уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили после пожара на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде по статье 143 УК России ("Нарушение требований охраны труда"). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Пожар возник из-за загорания кислорода на строящемся сухогрузе проекта RSD59.

- Три человека монтировали трубопровод в помещении носового подруливающего устройства на строящемся сухогрузе проекта RSD59. Возникла искра, и произошло возгорание. В результате два человека погибли, один получил очень сильные ожоги. Они вели сварочные работы. Скорее всего, была нарушена техника безопасности, - рассказал РИА "Новости" генеральный директор предприятия Михаил Першин.

Он также уточнил, что все работы выполняли слесари-монтажники судомонтажного цеха. Всем им около 40 лет.

По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, глава региона поручил министерству здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшему, который доставлен медиками в НИИ травматологии и ортопедии. Также семьям двух погибших и пострадавшему будет выделена материальная помощь.