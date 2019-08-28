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28.08.2019 13:40
Проект: В регионах

Непогода урожаю не помеха

В хозяйстве фермера Филиппова всегда готовы к любым природным аномалиям
Текст: Евгений Трубняков (Ульяновск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 191(7949)
Двадцать первого августа завершилась уборка зерновых на полях фермера Юрия Филиппова из села Поливаново Барышского района Ульяновской области. Глава хозяйства поделился своим мнением об особенностях нынешней уборочной кампании.
Фото: Евгений Трубняков/ РГ Прославленные комбайнеры во главе с Юрием Филипповым (пятый слева) со своей техникой Фото: Евгений Трубняков/ РГ
Прославленные комбайнеры во главе с Юрием Филипповым (пятый слева) со своей техникой Фото: Евгений Трубняков/ РГ

Юрий Васильевич, поздравляю с окончанием уборки зерновых! Судя по сводкам с полей нынешний год выдался далеко не простым?

Юрий Филиппов: Спасибо! С погодой нам действительно не повезло, можно сказать. В начале лета засуха лишила нас части урожая, а в августе уже дожди не давали работать. Пришлось ловить буквально каждый погожий час и только тогда урывками выводить комбайны в поля. При этом постоянно приходилось контролировать влажность зерна, сушить его. В результате урожайность у нас в этом году составила восемь центнеров с гектара. Для сравнения: в прошлом году урожайность была в три с лишним раза выше...

Пятьсот тонн пшеницы мы засыпали в хранилище до лучших времен, как говорится. Наиболее спелые и сильные зерна отобрали на семена. Но поскольку в земле много влаги, высаживать их пока не будем. Иначе озимые пойдут в рост и погибнут зимой под снегом. Тут нужна золотая середина, непонятно только, как ее поймать.

Огромный опыт и интуиция наверняка вам помогут и подскажут, ведь подобные погодные условия бывали и раньше?

Юрий Филиппов: Тем не менее не только мне, но и другим фермерам в этом году пришлось даже пересевать отдельные поля. Ведь непогода никогда не повторяется, каждый раз преподнося нам свои новые "сюрпризы". Поэтому, не кривя душой, могу признаться: заниматься сельским хозяйством мне по-настоящему интересно - один год все получается, другой - нет, потом удача опять улыбается...

Развивать новые направления вы планируете?

Юрий Филиппов: Разумеется! Собираемся увеличить площади под зерновые культуры, приобретаем для этого новые земли в различных районах области. Пробовали выращивать горчицу, оказалось еще сложней, чем заниматься пшеницей. Пять раз пришлось только опрыскивать посевы, спасая их от вредителей, на быстрое развитие которых повлияло раннее наступление весны и потепление. В этой связи не могу не сказать о проблеме, связанной с отравлением пчел пестицидами. Уверен, массовой гибели насекомых можно было избежать!

Мы, например, используем только проверенные химические препараты из Башкирии. Обрабатываем поля исключительно в ночное время, заранее оповещая пчеловодов близлежащих пасек, чтобы они успевали закрыть пчел.

Среди комбайнеров, в труднейших условиях завершивших уборку, немало молодежи. Вам удалось решить кадровую проблему?

Юрий Филиппов: Мы к этому стремимся. Так, самому младшему нашему комбайнеру нет и двадцати, а он уже работает наравне с высококлассными специалистами, и это вселяет в нас определенный оптимизм.

Люди - основа нашего успеха, без них, сплоченной команды профессионалов, у нас бы ничего не получилось. Единым фронтом на восьми комбайнах они вышли в поле и победили. Честь им и хвала!

Юрий Васильевич, как говорится, гора с плеч - урожай собран, можно и как следует отдохнуть?

Юрий Филиппов: На самом деле я очень доволен, что мы успели убрать пшеницу и ячмень, который в этом году мы впервые посеяли с помощью комплекса Lenken. Теперь ждем подсолнечник, думаю, он не подведет. В целом же могу с уверенностью сказать: наше хозяйство развивается. Рядом работают сильные фермеры, мы сотрудничаем, помогаем друг другу техникой и людьми.

Прекрасно понимаем: в настоящее время надо быть максимально готовым к любым погодным условиям. Например, раньше мы твердо знали: если утром выпала роса, то дождя не будет. Теперь ситуация изменилась - дождь начинается в любое время, с росой или без нее. Сегодня это особенно актуально.

Ну а все-таки вам удается хотя бы перевести дух в нашем стремительно бегущем времени?

Юрий Филиппов: Удается. Поеду к племянникам в Ставропольский район Самарской области, давно их не навещал. Они как-то неожиданно осиротели, хочу помочь. Так искренне радуются, когда мне удается вырваться: "Дядя приехал!". Там совсем другая жизнь, другая атмосфера, и на самом деле удается на время отвлечься от забот и тревог.

Также мы в селе Ананьево построили часовню около родника, где произошло явление Тихвинской иконы Божией Матери. Ее открытие состоялось 9 июля - в день празднования чудотворной иконы.

На правах рекламы

Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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