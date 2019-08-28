Двадцать первого августа завершилась уборка зерновых на полях фермера Юрия Филиппова из села Поливаново Барышского района Ульяновской области. Глава хозяйства поделился своим мнением об особенностях нынешней уборочной кампании.

Прославленные комбайнеры во главе с Юрием Филипповым (пятый слева) со своей техникой Фото: Евгений Трубняков/ РГ

Юрий Васильевич, поздравляю с окончанием уборки зерновых! Судя по сводкам с полей нынешний год выдался далеко не простым?

Юрий Филиппов: Спасибо! С погодой нам действительно не повезло, можно сказать. В начале лета засуха лишила нас части урожая, а в августе уже дожди не давали работать. Пришлось ловить буквально каждый погожий час и только тогда урывками выводить комбайны в поля. При этом постоянно приходилось контролировать влажность зерна, сушить его. В результате урожайность у нас в этом году составила восемь центнеров с гектара. Для сравнения: в прошлом году урожайность была в три с лишним раза выше...

Пятьсот тонн пшеницы мы засыпали в хранилище до лучших времен, как говорится. Наиболее спелые и сильные зерна отобрали на семена. Но поскольку в земле много влаги, высаживать их пока не будем. Иначе озимые пойдут в рост и погибнут зимой под снегом. Тут нужна золотая середина, непонятно только, как ее поймать.

Огромный опыт и интуиция наверняка вам помогут и подскажут, ведь подобные погодные условия бывали и раньше?

Юрий Филиппов: Тем не менее не только мне, но и другим фермерам в этом году пришлось даже пересевать отдельные поля. Ведь непогода никогда не повторяется, каждый раз преподнося нам свои новые "сюрпризы". Поэтому, не кривя душой, могу признаться: заниматься сельским хозяйством мне по-настоящему интересно - один год все получается, другой - нет, потом удача опять улыбается...

Развивать новые направления вы планируете?

Юрий Филиппов: Разумеется! Собираемся увеличить площади под зерновые культуры, приобретаем для этого новые земли в различных районах области. Пробовали выращивать горчицу, оказалось еще сложней, чем заниматься пшеницей. Пять раз пришлось только опрыскивать посевы, спасая их от вредителей, на быстрое развитие которых повлияло раннее наступление весны и потепление. В этой связи не могу не сказать о проблеме, связанной с отравлением пчел пестицидами. Уверен, массовой гибели насекомых можно было избежать!

Мы, например, используем только проверенные химические препараты из Башкирии. Обрабатываем поля исключительно в ночное время, заранее оповещая пчеловодов близлежащих пасек, чтобы они успевали закрыть пчел.

Среди комбайнеров, в труднейших условиях завершивших уборку, немало молодежи. Вам удалось решить кадровую проблему?

Юрий Филиппов: Мы к этому стремимся. Так, самому младшему нашему комбайнеру нет и двадцати, а он уже работает наравне с высококлассными специалистами, и это вселяет в нас определенный оптимизм.

Люди - основа нашего успеха, без них, сплоченной команды профессионалов, у нас бы ничего не получилось. Единым фронтом на восьми комбайнах они вышли в поле и победили. Честь им и хвала!

Юрий Васильевич, как говорится, гора с плеч - урожай собран, можно и как следует отдохнуть?

Юрий Филиппов: На самом деле я очень доволен, что мы успели убрать пшеницу и ячмень, который в этом году мы впервые посеяли с помощью комплекса Lenken. Теперь ждем подсолнечник, думаю, он не подведет. В целом же могу с уверенностью сказать: наше хозяйство развивается. Рядом работают сильные фермеры, мы сотрудничаем, помогаем друг другу техникой и людьми.

Прекрасно понимаем: в настоящее время надо быть максимально готовым к любым погодным условиям. Например, раньше мы твердо знали: если утром выпала роса, то дождя не будет. Теперь ситуация изменилась - дождь начинается в любое время, с росой или без нее. Сегодня это особенно актуально.

Ну а все-таки вам удается хотя бы перевести дух в нашем стремительно бегущем времени?

Юрий Филиппов: Удается. Поеду к племянникам в Ставропольский район Самарской области, давно их не навещал. Они как-то неожиданно осиротели, хочу помочь. Так искренне радуются, когда мне удается вырваться: "Дядя приехал!". Там совсем другая жизнь, другая атмосфера, и на самом деле удается на время отвлечься от забот и тревог.

Также мы в селе Ананьево построили часовню около родника, где произошло явление Тихвинской иконы Божией Матери. Ее открытие состоялось 9 июля - в день празднования чудотворной иконы.

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