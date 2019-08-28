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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На уроках не звонить!

В Башкирии депутаты разработают закон об ограничении использования телефонов в школах
Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 191(7949)
Депутаты регионального парламента планируют разработать и принять нормативные акты, которые помогут ограничить использование мобильных телефонов в школах Башкирии. Часть родителей относится к такой инициативе вполне лояльно, а другие категорически против, считая, что это противоречит понятию "современная цифровая школа", где в образовательных целях активно используются различные гаджеты.
Вполне вероятно, что школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках и переменах. Фото: Петр Коннов/РГ Вполне вероятно, что школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках и переменах. Фото: Петр Коннов/РГ
Вполне вероятно, что школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках и переменах. Фото: Петр Коннов/РГ

Осторожно: опасность!

Поводом для начала обсуждения вопроса в республике стал выход соответствующей методической рекомендации Роспотребнадзора и Минпросвещения о порядке использования личных устройств мобильной связи в школах. Разработчики опирались на международные и российские исследования, которые доказывают негативное воздействие телефонов на детей. В частности, говорится о снижении внимания и сна, ухудшении памяти и реакций, росте раздражительности у ребят, постоянно пользующихся гаджетом. Со смартфонами связывают и возникающие проблемы с учебой.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Документ имеет общий характер, решение следовать ли ему и в какой мере, должна принимать сама школа. Предлагается ввести в школах такие требования, как: переводить мобильные устройства в беззвучный режим при входе и запрет пользоваться телефоном во время уроков и на переменах. Также школам рекомендовали объяснить родителям и детям опасность электромагнитного излучения и долгого использования гаджетов. Исключением из правил станут лишь дети, которым гаджеты необходимы для отслеживания здоровья. Например, страдающим диабетом. Кстати, ограничения по использованию телефонов должны коснуться не только учеников, но и учителей

"За" и "против"

Многие жители республики поддержали эти рекомендации и считают их весьма актуальными:

- Надо сделать как в Европе: зашел в класс - сдал телефон. Вышел - забрал. Или пусть совсем не приносят, - написала в соцсетях уфимка Эльвира Н.

Учителя тоже поддерживают эту инициативу.

- Поняла, что телефоны на время уроков нужно забирать, когда однажды обнаружила, что отличница-пятиклассница списывает контрольный диктант с экрана телефона. Для меня это был шок. Откуда у них будут знания при таком подходе к учебе? - Возмущается учитель русского языка и литературы Надежда Михайлова.

Фото: PhotoXPress.ru
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Однако и противников новшества немало. В одном из уфимских лицеев попытка учителя ввести правило сдавать мобильники перед уроком вызвала ожесточенный спор между родителями. Одни согласились, что такая мера необходима, так как из-за телефона их дети отвлекаются от учебы, другие посчитали это нарушением прав.

- Я должна иметь возможность связаться с ребенком в любую минуту, так же как и он со мной. Всякое может случиться. К тому же, если вдруг телефон пропадет из коробки, в которую ее положили, кто будет отвечать? - Объясняет свою позицию мать ученика Виктория Нефедова.

- Чиновники все время твердят про современную цифровую школу, высокоскоростной интернет, электронные учебники, а тут телефоны запрещают! Нелогично! Кроме того, сбор телефонов перед уроками проблему с зависимостью не решит, - считает Светлана Нечаева.

Что на практике?

Кстати, в ряде уфимских школ уже давно действуют ограничения по использованию мобильных устройств.

- В нашей гимназии учителя запрещают вытаскивать телефон и во время уроков, и в перерыве. Дети выключают их при входе в школу, убирают в портфель и включают только перед уходом домой. За нарушение данного правила их сильно ругают. Мы уже привыкли, ни для кого исключений не делается, - рассказывает мать второклассника уфимской гимназии N3 Елена.

По ее мнению, такую практику надо вводить с первого класса, чтобы снизить вероятность конфликтных ситуаций.

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- Есть разные мнения, но факт остается фактом: смартфоны отвлекают детей, мешают им усваивать материал и в целом снижают качество учебного процесса. Нельзя запретить мобильные телефоны совсем, но ввести разумные ограничения можно и нужно, - отметил председатель госсобрания РБ Константин Толкачев. - В связи с этим депутаты разрабатывают нормативный документ, который позволил бы школам на своем уровне регламентировать использование телефонов внутри учебного заведения.

Контрольный эксперимент

Запрет использовать телефоны в образовательных организациях - это только первая "ласточка". В ближайшем будущем взрослые могут установить полный контроль над детьми и тем, что они делают в виртуальном мире. В одной из уфимских школ в новом учебном году начнется необычный эксперимент: на мобильные устройства учеников установят специальное приложение, которое будет блокировать нежелательные сайты и программы, отслеживать соцсети и местонахождение смартфона. Программа существует давно, и уже есть родители, которые приобрели и установили ее, но массовый эксперимент проведут впервые. Контролировать его будут психологи, которые намерены изучить реакцию детей и, при необходимости, вмешаться в процесс.

- После первого полугодия мы оценим результаты и определим перспективы развития проекта, - уточнил начальник отдела реализации инфраструктурных проектов госкомитета РБ по информатизации Виталий Лозберг.

Кстати, программа также может ограничивать время, которое ребенок тратит на компьютерные игры и в целом использует телефон.

- Мы в прошлом году начали использовать подобную программу. Ребенок, конечно, не в восторге, однако смирился. Пытался удалить программу, но не смог, - поделилась своим опытом уфимка Наталья Смирнова.

Однако не все дети одинаковы.

- Мой сын сумел блокировать установленное приложение и спокойно использовал телефон без ограничений. Будем пробовать другие аналоги, - вздыхает мама пятиклассника Айгуль Хабибова.

Кстати

Министерство образования Башкирии вместе с госкомитетом по информатизации внедряет в школах региона единую республиканскую информационную систему. Она должна объединить управление питанием, контроль за посещаемостью и успеваемостью (электронный дневник). Таким образом власти планируют снизить нагрузку педработников по составлению отчетов. Кроме того, система позволит родителям через специальное приложение видеть всю информацию о школьной жизни ребенка.

По словам замгендиректора башкирского регистра соцкарт Александра Мовы, всем ученикам выдадут карту школьника, с помощью которой они смогут заходить в школу, оплачивать перекусы в буфете и проезд в общественном транспорте.

В пилотном проекте участвуют школы Орджоникидзевского района Уфы, Кумертау, Стерлитамака, а также в Стерлитамакского и Миякинского районов. Однако перейти на единый электронный дневник - ELSCHOOL в этом учебном году предстоит уже всем образовательным организациям республики.

Цифра

50 мегабит в секунду - минимальная скорость интернета, которую обещают достичь в сельских школах РБ к 2021 году.

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