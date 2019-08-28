В Оренбурге появится современный студенческий кампус

В Оренбурге появится современный кампус на 5000 студентов. Планы по строительству студгородка были представлены на встрече врио губернатора области Дениса Паслера с президентом компании "Rus Edukation" Камруззаманом Сайедом.

Бизнесмен рассказал главе региона об аналогичном проекте, который компания реализует в Перми. Помимо жилья и учебных корпусов в кампусе будет разбита зеленая зона, построен стадион, а также поликлиника для жителей студгородка и соседнего микрорайона.

- Проект интересен и области, и городу, - одобрил план Денис Паслер. - Сегодня в Оренбургском государственном медицинском университете получают образование 900 иностранных граждан, а с учетом приема этого года их станет более 1200. Строительство кампуса улучшит жилищные и бытовые условия студентов и повысит привлекательность обучения в оренбургских вузах для иностранцев. По плану студенческий городок включает в себя объекты социальной инфраструктуры, что важно для быстро развивающейся территории многоэтажной застройки.

На встрече рассматривались вопросы предоставления земли под строительство, наличия инженерных коммуникаций, транспортной доступности будущего кампуса. Кроме того, обсуждалась возможность создания на соседнем участке нового производства, ориентированного на медицину.