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28.08.2019 14:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Естественно-научный тренд

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 191(7949)
В Прикамье в новом учебном году за парты сядут 320 тысяч 626 школьников и более 168 тысяч детей пойдут в детские сады.

На краевой августовской конференции педагоги подвели итоги прошлого учебного года, завершившегося в июле традиционными экзаменами, и обсудили планы на предстоящий период.

Итоги снова порадовали: число выпускников, получивших высокие баллы на ЕГЭ, уже который год не только не снижается, но даже растет - в среднем на один процент в год. На этот раз 117 экзаменационных работ выпускников оценили на 100 баллов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По данным регионального министерства образования, прекрасные результаты ЕГЭ показали ребята из Кудымкара, Соликамска, Кунгура, а также из сел Частые и Берёзовка. Более других отличился Кудымкар. По доле высокобалльников, стобалльников и 225-балльников он обогнал даже Пермь. Наивысший балл по нескольким дисциплинам получили шестеро выпускников. Рекордсменом стала Светлана Мещурова из Соликамска - она сдала с максимальным результатом сразу три предмета: русский, физику и химию, а по профильной математике набрала 94 балла.

Вообще, интерес к предметам естественно-научного цикла - региональный тренд. Все больше ребят выбирают для себя технические профессии. В нынешнем году более половины выпускников продолжили изучать физику, химию, профильную математику и географию.

Но лидером все же стала информатика - ее выбрали на 11 процентов выпускников больше, чем годом ранее.

В новом учебном году образовательная платформа "Учи.ру" начинает проект "Цифровая школа", который охватит более 100 классов по всему региону. Цель проекта, ориентированного на учащихся 7-9 классов, - повышение среднего балла ОГЭ по математике. В его рамках педагоги получат новую квалификацию, связанную с внедрением передовых форм обучения в общее среднее образование, а школы интегрируют современный инструмент в практику.

Общество Образование Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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