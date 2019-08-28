В Саратове три человека погибли в результате ДТП

В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

- Примерно в 2.20 возле дома №218 по улице Огородная водитель автомобиля Mercedes не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил наезд на столб трамвайной линии. Автомобиль загорелся, - рассказали в ведомстве. - Водитель и два пассажира сгорели дотла. Еще одна пассажирка - 14-летняя девочка - вылетела из машины и осталась жива. Она госпитализирована с травмами.

Личности погибших уточняются, по факту ДТП проводится проверка.