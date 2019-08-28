В Уфе избили участника спецоперации в школе Беслана

В Уфе избили участника спецоперации по спасению заложников в школе Беслана Александра Воронцова. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшего Альберта Курманова.

По его словам, инцидент произошел еще в середине июля. Мужчину избила группа молодых людей, ударив металлической трубой по голове. После этого он впал в кому.

По информации пресс-службы МВД по республике, конфликт произошел в одном из садовых товариществ Демского района Уфы между мужчинами-соседями. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию преступника.

Сестра потерпевшего Светлана Дерюгина рассказала, что Александра избили после того, как он сделал замечание молодому человеку, который ездил по садовому участку на высокой скорости. Мужчина был без сознания две недели, на искусственной вентиляции легких. Его кормили через операционный зонд.

В сознание он пришел 26 августа, но у него парализована вся левая сторона и он не может ходить.