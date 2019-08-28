Представленные на IV Международном кинофестивале "Серебряный Акбузат" фильмы вряд ли соберут в прокате миллионы, если вообще выйдут на широкие экраны. Ведь это кино не развлекает, а дает пищу для размышлений и серьезную эмоциональную встряску, так как авторы выбирают сложные и острые темы.

Впервые за историю фестиваля, который до сих пор позиционировался как национальный и этнический, в программу вошли социальные и мотивационные фильмы - игровые и документальные. Новый раздел был представлен сильными работами, среди которых выделяются "Керосин" Юсупа Разыкова (Москва) и "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой (Якутск).

Самый русский фильм, снятый узбеком, как уже окрестили "Керосин", демонстрировался в Уфе после фестиваля "Кинотавр", где он получил приз гильдии кинокритиков. Жизнь старушки, живущей без света в избушке у оживленной автотрассы, автор щедро насытил проблемами современного общества: пьянством, цинизмом, равнодушием, жестокостью. Поэтому даже при относительно благополучном финале зрителя не оставляет чувство безысходности.

Иные эмоции вызывает фильм "Надо мною солнце не садится", в котором волей случая переплелись судьбы старика Байбала и юноши Алтана, оказавшихся вдвоем на острове среди моря Лаптевых. Алтан приехал на лето поработать на частной звероферме, а Байбал вернулся сюда умирать. Он просит похоронить его рядом с могилой жены. Просьба вызывает у Алтана ужас, но, в конце концов, он соглашается. И хотя старик умирает, его смерть не воспринимается трагически. Потому что в фильме, как и в жизни, есть все, и печаль, и забавные ситуации, отчего двухчасовая картина смотрится на одном дыхании.

Впервые за историю фестиваля, который до сих пор позиционировался как национальный и этнический, в программу вошли социальные и мотивационные фильмы

"Надо мною солнце не садится" - первая самостоятельная работа Любови Борисовой как режиссера-постановщика. Хотя она кинематографист со стажем - участвовала в съемках еще 22 фильмов. По ее словам, картину сняли всего за месяц.

- Это был спонтанный проект, он сложился как конструктор, - рассказала режиссер. - История старика, потерявшего дочь, которая потом пришла на его могилу, взята из повести Николая Лугинова "Каменный мыс". Экранизировать ее было сложно, поэтому мы придумали современную историю, и старик из той повести органично перекочевал в наши дни. Второй персонаж - юноша - появился благодаря песне Моисея Кобякова "Старые фотографии".

Главные роли исполняют непрофессиональные артисты. Старика Байбала играет 74-летний Степан Петров, с которым Любовь Борисова познакомилась на съемках фильма "Царь-птица", где была вторым режиссером. Эта картина, получившая гран-при 40-го Московского международного фестиваля, тоже участвовала в "Серебряном Акбузате", но в другой номинации. Степан Петров всю жизнь проработал водителем, играет в народном театре, и это его вторая роль в кино. В роли Алтана выступил студент актерского факультета Арктического института культуры и искусств Иван Константинов. Но сыграли они настолько достоверно и убедительно, что публика, заполнившая "красный" зал кинотеатра "Родина", долго аплодировала. А многие зрители говорили, что посмотрели кино дважды, благо, организаторы предусмотрели такую возможность - все фильмы в течение трех дней шли с повторами.

Цифра

49 кинолент вошли в программу IV Международного кинофестиваля "Серебряный Акбузат".