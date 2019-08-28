В крупнейших соревнованиях участвовали 700 спортсменов-любителей старшего возраста из 76 регионов России и семи зарубежных стран. Они прошли в финал, опередив огромное количество конкурентов - за путевки боролось свыше 90 тысяч человек. Конкурс составил 146 человек на одно место. По сравнению с 2014 годом число участников отборочных туров выросло в пять раз. Одни занимаются физкультурой и спортом всю жизнь, другие приобщились лишь с выходом на пенсию.

Не ради рекордов

Программа спартакиады, которая проводилась в центре спортивной подготовки, была сформирована с учетом возрастных особенностей участников: легкоатлетический кросс и комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс. Кроме того, желающие сдавали нормы ГТО.

Как отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, главная задача была - задействовать всю команду, а не ставить рекорды.

- Мы не гонимся за скоростью, даже там, где ее можно развить, стараемся снизить риски травм. Эти соревнования рассчитаны на обычных пенсионеров, а не на профессиональных спортсменов, - объяснил он.

По правилам, на спартакиаду допускаются женщины не моложе 55, а мужчины - 60 лет. Чем старше, тем лучше. Среди 700 участников восемь перешагнули 80-летний рубеж, а самым старшим спортсменом-любителем оказалась 84-летняя Алла Казанцева из Липецка - абсолютный рекорд за всю историю спартакиады.

Глядя на этих энергичных, подтянутых людей с глазами, в которых горит интерес ко всему, что их окружает, трудно даже предположить, сколько им лет.

Пенсионерам не всегда нужны таблетки и места в стационарах. Порой лучший способ привести здоровье в порядок - занятия на спортплощадках и стадионах

Кстати, у любого желающего была возможность определить свой биологический возраст и когнитивные способности - в специальной зоне работали врачи, чья специализация связана с гериатрией.

С помощью несложного теста они определяли "сохранность" памяти и умственных способностей. Если ты его прошел, значит, пока не о чем беспокоиться. Если где-то сбился, врачи продолжат тестирование и будут выяснять причину, скажем, плохой памяти уже в условиях лечебного учреждения - проведут углубленный осмотр, томографическое исследование головного мозга.

Ну а физкультура и активный образ жизни - один из факторов, замедляющих угасание когнитивных способностей. Собственно, то, как выглядят и чувствуют себя пенсионеры, участвующие в спартакиаде, - убедительное тому доказательство.

У каждого из них свой рецепт активности: подъем пешком на восьмой этаж, игры с теннисным роботом, полумарафоны, лыжи, метание дротиков, танцы. Главное - делать это регулярно.

Движение - жизнь

Пенсионерам не всегда нужны таблетки и места в стационарах. Порой лучший способ привести здоровье в порядок - занятия на спортплощадках и стадионах.

В Уфу приехали не только жители городов, где имеется спортивная инфраструктура, но и из небольших населенных пунктов, хотя соотношение, конечно, в пользу горожан: 84 процента против 16.

Но если в деревне есть хотя бы один человек, занимающийся спортом, он может "заразить" остальных. Например, 63-летняя Елена Белозерова из деревни Троица Новгородской области объединила всех жителей, а их всего девять человек, в клубе здоровья. Каждый день они - приверженцы скандинавской ходьбы - наматывают вокруг озера по 15 километров.

О том, что движение - жизнь, спортсмены "серебряного" возраста знают не понаслышке. 64-летний Сергей Черняков из города Елизово Камчатского края дружит со спортом с детства. Он освоил множество видов: волейбол, баскетбол, карате, настольный теннис, плавание, лыжи. Участвует в международном Авачинском марафоне.

- Удивляюсь, когда слышу, что на пенсии людям делать нечего. Мне не хватает времени. Утром обязательно пробежка и разминка на тренажерах. Потом небольшой отдых и на дачу, - говорит 60-летняя Антонина Лукина из Калуги.

Пенсионеры трудностей не боятся, они к ним готовы. Так, Аслан Жане из Адыгейска на пороге 80-летия остается активным путешественником - он трижды самостоятельно объехал Республику Адыгея на велосипеде. А 72-летняя Надежда Переверзева из Благовещенска Амурской области увлекается экстремальным водным туризмом, занимается спортивным ориентированием, играет в настольный теннис, ходит на лыжах и мечтает научиться танцевать. В спартакиаде участвует не в первый раз.

- Она буквально спасла меня от хандры, - говорит спортсменка. - А то после выхода на пенсию так и сидела бы на диване и вязала. Сейчас же тренируюсь пять раз в неделю, участвую в товарищеских матчах.

У каждого своя победа

Республику Башкортостан на спартакиаде пенсионеров России представляли уфимцы Резида Халикова (легкая атлетика), Анатолий Карпенко (легкая атлетика), Сергей Буков (настольный теннис), Рустэм Хангильдин (плавание), Екатерина Петренко (плавание), Роза Идрисова (шахматы), Фануза Искарова (настольный теннис) из Благовещенска и Валерий Шагибегов (пулевая стрельба) из Белокатайского района. 77-летний Анатолий Карпенко взял "бронзу". Он был самым пожилым легкоатлетом.

- Я неоднократно участвовала в чемпионатах России, мировых чемпионатах по настольному теннису. Недавно выступала на чемпионате Европы в Венгрии, заняла второе место. В спартакиаде пенсионеров участвую впервые, - рассказала 61-летняя Фануза Искарова - тренер по настольному теннису в ДЮСШ Благовещенска.

Кроме настольного тенниса, которым Фануза Тагирьяновна не расстается с пятого класса, она всегда занималась гимнастикой, стретчингом, который отлично помогает растягивать мышцы, поддерживать тонус. На спартакиаде пенсионеров попробовала себя в эстафете - беге с барьером.

- В настольном теннисе каждый сам за себя, а в эстафете я отвечаю за коллектив. Хотелось узнать, какой я помощник в команде, - говорит спортсменка.

В шахматном турнире Башкирию представляла Роза Идрисова. Она завоевала серебряную медаль. 35 лет из своих 55-ти она посвятила этой интеллектуальной игре. Выйдя на пенсию, не оставила любимую работу тренера в шахматно-шашечной школе N23 Уфы.

И таких, как она, среди "спартанцев" было немало. Например, Галина Гриценко из города Ливны Орловской области занялась шахматами пять лет назад и так полюбила эту игру, что начала обучать ей гимназистов - за два года уже 200 человек. А Валерий Прокопьев из Новоуральска учит плавать, но не школьников, а своих ровесников и даже тех, кто старше. Среди его подопечных есть даже 90-летние!

Пенсионеров рано списывать со счетов. Они часто дают фору молодым: по уровню физической подготовки, душевному здоровью и позитивному отношению к происходящему. И готовы делиться с ними своим бесценным опытом и великой наукой жизни.

Кстати

Спортом в России на регулярной основе занимается около 39 процентов населения, а к 2024 году эта цифра должна вырасти до 55 процентов. Специалисты считают, что этого можно достичь только за счет вовлечения в занятия спортом работающего населения и ветеранов.

Цифра

83 спортивные делегации участвовали в спартакиаде пенсионеров России в Уфе.